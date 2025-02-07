法拉盛公寓入室行刺婦人案 警鎖定2嫌

法拉盛68歲婦人遭入室行搶刺傷，警方公布嫌犯影像。(市警局提供)

法拉盛 一名68歲婦人於日前在自家公寓遭遇入室行搶，嫌犯在公寓內企圖竊取財物時遇上返家的屋主，隨即對其多次刺傷後逃逸。警方已調閱監視錄像並公布兩名嫌犯的影像，呼籲知情人士提供線索。

警方表示，兩名嫌犯在2日下午5時20分進入羅斯福大道(Roosevelt Ave.)介於博生大道(Parsons Blvd.)與147街之間的公寓大樓，在樓內逐戶嘗試尋找未上鎖的房門。

當受害者外出至垃圾房倒垃圾時，兩人趁機潛入其住處，企圖行竊。然而，當他們聽見受害者返回時，隨即在走廊內對其多次刺傷，並將其推回屋內後逃離，未能得手。

緊急救護人員趕赴現場，並將傷者送往皇后區 長老會醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)治療，目前情況穩定。警方尚未逮捕任何嫌犯，案件仍在調查中。

警方於6日公布監視器畫面，顯示其中一名嫌犯穿著多色冬季外套、白色連帽上衣、黑色長褲與白色運動鞋，另一名嫌犯則穿著黑色連帽羽絨外套、黑色長褲與深色運動鞋。

警方呼籲知情者提供線索，市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

根據最新的CompStat犯罪數據，截至2日，109分局今年累計報告40起重罪襲擊案件，較去年同期的41起略降2.4%。然而，入室竊盜案大幅增加，今年截至目前已報告56起，較2024年同期的44起上升27.3%。