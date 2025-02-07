我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

法拉盛公寓入室行刺婦人案 警鎖定2嫌

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛68歲婦人遭入室行搶刺傷，警方公布嫌犯影像。(市警局提供)
法拉盛68歲婦人遭入室行搶刺傷，警方公布嫌犯影像。(市警局提供)

法拉盛一名68歲婦人於日前在自家公寓遭遇入室行搶，嫌犯在公寓內企圖竊取財物時遇上返家的屋主，隨即對其多次刺傷後逃逸。警方已調閱監視錄像並公布兩名嫌犯的影像，呼籲知情人士提供線索。

警方表示，兩名嫌犯在2日下午5時20分進入羅斯福大道(Roosevelt Ave.)介於博生大道(Parsons Blvd.)與147街之間的公寓大樓，在樓內逐戶嘗試尋找未上鎖的房門。

當受害者外出至垃圾房倒垃圾時，兩人趁機潛入其住處，企圖行竊。然而，當他們聽見受害者返回時，隨即在走廊內對其多次刺傷，並將其推回屋內後逃離，未能得手。

緊急救護人員趕赴現場，並將傷者送往皇后區長老會醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)治療，目前情況穩定。警方尚未逮捕任何嫌犯，案件仍在調查中。

警方於6日公布監視器畫面，顯示其中一名嫌犯穿著多色冬季外套、白色連帽上衣、黑色長褲與白色運動鞋，另一名嫌犯則穿著黑色連帽羽絨外套、黑色長褲與深色運動鞋。

警方呼籲知情者提供線索，市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

根據最新的CompStat犯罪數據，截至2日，109分局今年累計報告40起重罪襲擊案件，較去年同期的41起略降2.4%。然而，入室竊盜案大幅增加，今年截至目前已報告56起，較2024年同期的44起上升27.3%。

法拉盛 皇后區

上一則

紐約市網約車司機連遭劫 3嫌搶手機轉走資金數萬元

下一則

塵封6年 市府擬重啟長島前亞馬遜總部用地開發計畫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚
華人家長會辦燈籠節 促親子交流

華人家長會辦燈籠節 促親子交流
角聲佈道團主辦: 移民權益與防詐騙講座

角聲佈道團主辦: 移民權益與防詐騙講座
法拉盛KTV裡搶麥克風 華女抄壺砸人被緝

法拉盛KTV裡搶麥克風 華女抄壺砸人被緝

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光