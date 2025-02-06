史島華童罹骨肉瘤 社區網上籌款
史泰登島一名八歲長樂籍男童李振軒(Zhenxuan Li)去年11月被發現罹患骨肉瘤(osteosarcoma)，小振軒在經過了一輪化療後，預定2月6日做手術切除骨瘤。為了照顧兒子，小振軒做餐館工的父親現已被迫辭去工作，全職在家照顧兒子。小振軒的老師、同學和家長紛紛動員起來伸出援手，還為他在網上發起眾籌。
小振軒去年11月感恩節前突然在學校摔倒，說自己腿疼，父母帶小振軒看了家庭醫生，醫生要求父母注意觀察。沒過幾天，小振軒又突然摔倒，這次父母帶他去看急診，經過X光與核磁共振檢查等，被確診為骨肉瘤晚期。骨肉瘤是一種罕見的惡性骨癌，發生在人體四肢的長骨上，是兒童和青少年中最常見的一種骨癌。醫生告訴小振軒的父母，這種腫瘤通常是基因突變造成的。
父親李先生說，醫生首先讓小振軒做化療，但小振軒在化療後身體免疫力下降，經常出現發燒等症狀。因為化療的效果不好，而且骨肉瘤已經造成了骨裂等症狀，小振軒經常說自己的腿很疼。醫生建議馬上做手術切除腫瘤。這次手術預定2月6日在斯隆癌症醫院(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)進行。醫生告訴李先生，小振軒手術後需要住院一周，回家後還要經過一個月手術創口才能慢慢愈合。為了保證小振軒手術時不受感染，孩子在手術前幾天就住進了醫院。
李先生介紹，因為小振軒是骨肉瘤晚期，癌細胞已經有所擴散，治療有難度，現在只能等小振軒做完手術，再看情況制定今後的治療方案。李先生說，直到現在，他們只告訴孩子腿裡有問題，但沒說是骨癌，生怕影響孩子的情緒。為了更好照顧小振軒，李先生辭去了餐館的工作。李先生還有一個13歲上中學的女兒。為了照顧家庭，在美甲店工作的李太太也不得不經常請假。
李先生2007年從福州長樂來到美國打拼，他在紐約遇到了自己的太太，並養育了一兒一女。兩人的英語都不好，正當兩人一籌莫展時，小振軒的同學、老師和家長紛紛伸出了熱情的援手，給小振軒一家當翻譯、陪伴小振軒，還為小振軒街頭擺攤募捐。
小振軒得病不僅給李先生和太太造成精神和情感上的巨大打擊和壓力，也給小振軒一家帶去了巨大的經濟負擔。賴利(Alyssa Reilly)代表小振軒一家，在gofundme上設立網頁https://www.gofundme.com/f/ZhenxuanLi，為小振軒發起眾籌。組織者計畫籌款7萬5000元，截止目前籌款將近3萬4000元，還不到一半。組織者歡迎華社善心人士獻出愛心，幫助小振軒戰勝病魔，也幫助小振軒的家人度過難關。
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