史島華童罹骨肉瘤 社區網上籌款

史島八歲男童李振軒患骨肉瘤，化療後再手術，前途未卜。(家人提供)

史泰登島一名八歲長樂籍男童李振軒(Zhenxuan Li)去年11月被發現罹患骨肉瘤(osteosarcoma)，小振軒在經過了一輪化療後，預定2月6日做手術切除骨瘤。為了照顧兒子，小振軒做餐館工的父親現已被迫辭去工作，全職在家照顧兒子。小振軒的老師、同學和家長紛紛動員起來伸出援手，還為他在網上發起眾籌。

小振軒去年11月感恩節前突然在學校摔倒，說自己腿疼，父母帶小振軒看了家庭醫生，醫生要求父母注意觀察。沒過幾天，小振軒又突然摔倒，這次父母帶他去看急診，經過X光與核磁共振檢查等，被確診為骨肉瘤晚期。骨肉瘤是一種罕見的惡性骨癌，發生在人體四肢的長骨上，是兒童和青少年中最常見的一種骨癌。醫生告訴小振軒的父母，這種腫瘤 通常是基因突變造成的。

父親李先生說，醫生首先讓小振軒做化療，但小振軒在化療後身體免疫力下降，經常出現發燒等症狀。因為化療的效果不好，而且骨肉瘤已經造成了骨裂等症狀，小振軒經常說自己的腿很疼。醫生建議馬上做手術切除腫瘤。這次手術預定2月6日在斯隆癌症 醫院(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)進行。醫生告訴李先生，小振軒手術後需要住院一周，回家後還要經過一個月手術創口才能慢慢愈合。為了保證小振軒手術時不受感染，孩子在手術前幾天就住進了醫院。

李先生介紹，因為小振軒是骨肉瘤晚期，癌細胞 已經有所擴散，治療有難度，現在只能等小振軒做完手術，再看情況制定今後的治療方案。李先生說，直到現在，他們只告訴孩子腿裡有問題，但沒說是骨癌，生怕影響孩子的情緒。為了更好照顧小振軒，李先生辭去了餐館的工作。李先生還有一個13歲上中學的女兒。為了照顧家庭，在美甲店工作的李太太也不得不經常請假。

李先生2007年從福州長樂來到美國打拼，他在紐約遇到了自己的太太，並養育了一兒一女。兩人的英語都不好，正當兩人一籌莫展時，小振軒的同學、老師和家長紛紛伸出了熱情的援手，給小振軒一家當翻譯、陪伴小振軒，還為小振軒街頭擺攤募捐。