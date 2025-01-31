除夕夜開會導致華人無法出席 第七社委會挨批辱華

市議員參選人葉凌霞日前在第七社區委員會的會議上發言。(葉凌霞提供)

布碌崙(布魯克林)第七社區委員會日前晚間對日落公園 5大道和8大道的街頭攤販擁擠問題舉行會議，第38選區市議員參選人葉凌霞參加這次會議後，對會議召開的時機提出質疑；她表示，會議召開當晚正好是農曆除夕夜，許多華裔 居民無法參加並傳達自己的心聲，對此她認為第七社區委員會漠視華人 習俗，甚至有辱華嫌疑。

葉凌霞說，當晚第七社區委員會邀請了市警總局、消防局、衛生局的代表和民選官員出席活動，聽取社區的擔憂並回答有關街頭小販執法的問題。根據葉凌霞的觀察，雖然會議室擠滿了人，但除了第七社區委員會公共安全委員會副主席陳子晉(Jerry Chan)和她自己外，沒有其他華人出席這次會議。

葉凌霞為此在發言中對第七社區委員會提出質疑，認為攤販議題對華人居民影響很大，但社區委員會卻將會議日期定在1月28日除夕夜，這是華人闔家團圓的時刻，華人基本無法出席會議表達意見；她認為這是故意不讓華裔社區發言，是對華人社區的極大不尊重。

葉凌霞還指責現任38區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)一味走激進左派路線，支持第七社區委員會，與華人的價值觀完全背道而馳。

針對此事件，第七社區委員會主席佩納(Julio Pena)發出聲明回應道，當時現場和線上都有華裔居民參加會議。他也知道農曆新年是華社重要的節日，因而將會議安排在新年前一天舉行，讓各相關機構都能安排出時間來參加這次會議。