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除夕夜開會導致華人無法出席 第七社委會挨批辱華

記者胡聲橋╱紐約報導
市議員參選人葉凌霞日前在第七社區委員會的會議上發言。(葉凌霞提供)
市議員參選人葉凌霞日前在第七社區委員會的會議上發言。(葉凌霞提供)

布碌崙(布魯克林)第七社區委員會日前晚間對日落公園5大道和8大道的街頭攤販擁擠問題舉行會議，第38選區市議員參選人葉凌霞參加這次會議後，對會議召開的時機提出質疑；她表示，會議召開當晚正好是農曆除夕夜，許多華裔居民無法參加並傳達自己的心聲，對此她認為第七社區委員會漠視華人習俗，甚至有辱華嫌疑。

葉凌霞說，當晚第七社區委員會邀請了市警總局、消防局、衛生局的代表和民選官員出席活動，聽取社區的擔憂並回答有關街頭小販執法的問題。根據葉凌霞的觀察，雖然會議室擠滿了人，但除了第七社區委員會公共安全委員會副主席陳子晉(Jerry Chan)和她自己外，沒有其他華人出席這次會議。

葉凌霞為此在發言中對第七社區委員會提出質疑，認為攤販議題對華人居民影響很大，但社區委員會卻將會議日期定在1月28日除夕夜，這是華人闔家團圓的時刻，華人基本無法出席會議表達意見；她認為這是故意不讓華裔社區發言，是對華人社區的極大不尊重。

葉凌霞還指責現任38區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)一味走激進左派路線，支持第七社區委員會，與華人的價值觀完全背道而馳。

針對此事件，第七社區委員會主席佩納(Julio Pena)發出聲明回應道，當時現場和線上都有華裔居民參加會議。他也知道農曆新年是華社重要的節日，因而將會議安排在新年前一天舉行，讓各相關機構都能安排出時間來參加這次會議。

他也指出，想表達意見的華裔居民無法參加當晚的會議也沒有關係，那僅是就街頭攤販問題召開的第一次會議，今後幾個月內第七社區委員會還將召開多次會議，居民到時可以參加會議發表意見。佩納也表示，他將與第12和第10社區委員會合作，共同尋找解決街頭攤販問題的方法。

市議員參選人葉凌霞日前在第七社區委員會的會議上發言。(葉凌霞提供)
市議員參選人葉凌霞日前在第七社區委員會的會議上發言。(葉凌霞提供)

華人 華裔 日落公園

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