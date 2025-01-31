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演講遭舉標語抗議 紐約市長亞當斯失控開罵

記者許君達╱紐約報導
市長亞當斯參加2025年度跨信仰早餐會。(市長辦公室提供)
市長亞當斯參加2025年度跨信仰早餐會。(市長辦公室提供)

市長辦公室30日在位於曼哈頓的紐約公共圖書館(NYPL)舉行2025年度跨信仰早餐會(Interfaith Breakfast)，來自紐約市內各大宗教團體的代表與社區代表、民代、市府官員齊聚一堂，彰顯紐約多元文化風貌；市長亞當斯(Eric Adams)因身體不適而淡出公眾視野數日後，也出席了早餐會，不過在發表演講時遭人舉標語抗議，他頓時情緒激動，怒斥批評他「反移民」的人士「腦筋不正常」，還將抨擊的矛頭指向「只批評而看不見他的成績」的媒體。

出席早餐會的宗教界人士來自天主教、基督教、東正教、猶太教、伊斯蘭教、藏傳佛教和錫克教團體，當日他們也為華府空難遇難者祈禱。全美俄羅斯東正教會的拉什科夫神父(Mark Rashkov)表示，上帝賜予人類最大的力量，是即使在最困難的時候，也要選擇愛、而非仇恨，去對待我們的鄰居、社區和整個社會，並從彼此的不同之中尋找到美的存在。曼哈頓中城伊斯蘭協會的伊瑪目德維達爾(Ahmed Dewidar)表示，在這個挑戰重重的時代中，紐約作為一個多元且多彩的集合體，值得我們每個人為之祈禱。

參加早餐會的華裔市長社區事務辦公室副處長顧雅明表示，紐約華人社區雖然在宗教歸屬感上不像其他一些族裔那麼強烈，但無論是基督教還是佛教，多數華人在美國都還是找到了自己的信仰。他認為，各大宗教、各種教派，歸根結底都是勸人向善，「多說好話，多做好事」。

亞當斯在接受了各大宗教神職人員的祈禱後，上台發言。在他上台時，現場有人突然起身高舉標語，呼籲亞當斯「對移民給予一些憐憫」。

亞當斯首先回憶了他與母親共度的艱苦的童年經歷，然後話鋒突然一轉，對現場發問「是誰在傳我周五就要下台的謠言」，然後他又情緒激動地針對舉牌抗議者，「你腦子不正常嗎？拿著你那愚蠢的標語走來走去。」

亞當斯在演講中為自己辯護道，在他的領導下，紐約市創造史上最高的就業崗位數量、安置22萬尋求庇護的無證客、繳獲數萬違法槍枝，還降低了兒童保育成本、通過旨在增加住房建設的「同意之城」(City of Yes)計畫等。

他將矛頭指向在場的媒體，表示媒體對他三年來做出的成績視若無睹，卻總揪著他所面臨的「噓聲四起」的片刻，「謠言已經蓋過本屆政府所做的事情。」

亞當斯與其他賓客按照錫克教傳統，接受神職人員的祈禱。(市長辦公室提供)
亞當斯與其他賓客按照錫克教傳統，接受神職人員的祈禱。(市長辦公室提供)
亞當斯演講時，台下有人舉牌抗議，導致亞當斯情緒幾乎失控，怒斥批評者和媒體待他不公...
亞當斯演講時，台下有人舉牌抗議，導致亞當斯情緒幾乎失控，怒斥批評者和媒體待他不公，只關注對他的批評而忽視宣傳他的政績。(記者許君達╱攝影)
參加餐會的藏傳佛教僧侶。(記者許君達╱攝影)
參加餐會的藏傳佛教僧侶。(記者許君達╱攝影)
參加早餐會的賓客來自紐約市內各大宗教團體。(記者許君達╱攝影)
參加早餐會的賓客來自紐約市內各大宗教團體。(記者許君達╱攝影)

亞當斯 紐約市 曼哈頓

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