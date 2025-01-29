MTA未收回51億罰金 被轟讓老實人埋單

大都會運輸署(MTA)近日公布，過去四年間因未收回過路費及罰金損失51億元，其中2024年未繳金額達14億元。(路透)

大都會 運輸署(MTA )近日公布，過去四年間因未收回過路費及罰金損失51億元，其中2024年未繳金額達14億元。隨堵車費 於去年末以無現金系統徵收，逃費問題持續擴大，未來每年未收回金額可能突破20億元。

根據MTA數據，2021至2023年間未繳金額合計37億元，而堵車費的起徵金額為九元，預計每年可新增5億至8億元收入。然而，無現金系統全面實施後，偽造車牌(ghost plates)及拒繳行為屢見不鮮，MTA指出，約8%的駕駛無法識別或未繳費，遠高於預期。

針對51億元的損失，MTA橋樑與隧道部總裁謝爾丹(Catherine Sheridan)表示，其中包含過路費、罰金及相關手續費，並非全部為未繳費。但她承認，逃費問題隨無現金系統推廣而擴大，仍是亟需解決的主要挑戰。

謝爾丹指出，MTA在2023年追回了約1億1300萬元，約占未繳總額的47%。此外，MTA已向州汽車監理廳(DMV)提交了500次撤銷車輛註冊的申請，並獲得新法律授權，可直接裁定逃費者，無需經法院程序。

然而，包括納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)在內的批評者認為，逃費文化源於執法不力。他表示，若無法落實收費政策，最終仍是老實人在埋單。他說，「MTA缺乏有效的執行機制，堵車費可能也會淪為另一個難以落實的政策。」

目前，MTA各橋樑與隧道的過路費為E-ZPass使用者每次6.94元，非使用者則為11.19元。相比之下，堵車費的初始金額雖較低，但隨費用逐年增加，預計2031年將達到15元。截至目前，MTA尚未公布具體改善措施，但表示將持續加強執法和追收機制。