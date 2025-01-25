曼哈頓華埠柏路維持關閉 當地民代不滿

曼哈頓「通達華埠」計畫工作組，目前決定維持華埠柏路的關閉，引發華埠代表的不滿。(記者劉梓祁╱攝影)

由州和市府共同出資、價值數千萬的「通達華埠 」(Chinatown Connections)計畫，除改造曼哈頓劉國樑(Kimlau)廣場，還包括美化柏路(Park Row)，但其工作組日前宣布該路將保持關閉，引發部分民眾不滿；市長亞當斯 (Eric Adams)針對此表示，該問題已在多屆政府下討論，目前更應專注於推進此「前所未有的投資 」。

在九一一恐襲後，柏路因安全原因被關閉至今，而市交通局日前針對柏路進行假定重開的交通研究，許多居民呼籲市府藉機重開；盡管如此，市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷22日表示，經過數月的考慮、審議和分析，市府決定保持柏路關閉。

此消息引發多位長期呼籲市府開放柏路的華埠代表不滿，認為市府「忽視民意」。對此，市長辦公室發言人回應，「如同過去三屆政府一樣，亞當斯也深刻理解在柏路維護公共安全的重要性，並致力於禁止車輛通行以保障該區域的安全。」

該發言人還表示，亞當斯已投入5600萬元用於提升該區域的安全性，讓其更適合行人，也更歡迎華埠的遊客和居民。市長辦公室表示，「我們期待與所有利益相關方合作，共同推進這一前所未有的投資。」

根據規畫，市府將投資4430萬元至改造計畫，作為對州府所提供「下州振興計畫」(DRI)的追加撥款。市警反恐部門副主任韋爾塔(Jason S. Huerta)指，重開道路會造成多項安全隱患，如車輛攜帶爆炸裝置衝入等，此路的地理位置具有獨特性，與法院、懲教所和市府辦公室等重要司法機構緊密相連。

州眾議員李榮恩和州參議員卡範納(Brian Kavanagh)在聯合聲明中表示，市政府對華埠社區的支持仍然嚴重不足，若執法部門現在認為重新開放柏路非常不安全，那麼市長在2023年就不應該讓華埠相信該路段可以安全地重新開放。

他們表示，任何關於柏路的計畫都必須包括充分的社區參與和市府的公開透明，並以社區、居民和小企業的利益為先。

2023年8月，亞當斯在華埠里民會議中指自己因柏路問題被「夾在兩方之間」，因此希望社區達成共識。亞當斯當時說，「我去找了市議員，我告訴他『你們要坐下來把這個問題解決。如果你們決定要開放，我會開放。如果你們決定要關閉，我會關閉。如果你們決定部分開放，那就部分開放。我不想介入你們的爭論。』」

華埠市議員馬泰(Marte Chris)則表示，「將柏路永久關閉，無視了成千上萬華埠居民、小企業主和家庭的聲音。他們在過去十多年裡通過倡議、寫信、收集請願書等方式，要求重新開放」，他強調，「我們不會接受這個計畫。」

由紐約中華公所和前法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)等人成立的「開放柏路聯盟」，也表示對市府的決定感到「忍無可忍」。聯盟表示，若總部位於柏路旁的警局面臨威脅並會波及社區，建議「現在就搬走警察總部」。