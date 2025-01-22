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華埠市議員參選人余燕志 會面中華公所主席談政綱

記者劉梓祁／紐約報導
華埠市議員參選人余燕志(右)，會面紐約中華公所主席朱超然。(記者劉梓祁／攝影)
華埠市議員參選人余燕志(右)，會面紐約中華公所主席朱超然。(記者劉梓祁／攝影)

包括曼哈頓華埠的第一選區，已有至少五人參選2025年紐約市議會選舉，其中包括華裔社區委員余燕志(Eric Yu)；宣布競選後，他於21日(周二)與紐約中華公所主席會面，闡述了以提升華人社區生活品質為核心的理念。

儘管目前中華公所未背書任何一位參選人，但主席朱超然表示，自己「樂於聽取每一位參選者的想法和意見」。決定挑戰現任議員馬泰(Chris Marte)的余燕志表示，自己在和朱超然的交流中闡述了自己的政綱，其中公共安全是重點，因其會影響所有居民和商家。

余燕志說，「當居民感到不安全時，那就意味著長期衰退。」他還表示，自己希望幫助社區呼籲許久的柏路(Park Row)重開，從而達到轉移人流的目的。余燕志說，已經觀察到柏路、窩扶街(Worth St.)和聖詹姆士坊(St James Pl.)的交匯處總是壅堵，而設於柏路的安全檢查站便是原因之一。

在大都會運輸署(MTA)擔任地鐵部分析主任的他認為，「我們仍可以在柏路設置安全措施，為聯邦政府以及市警察局提供保障，但它需要對公眾開放。」同時，他也表達了對曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)的堅定反對。同時，華埠居民也認為其影響營商和生活環境。

他說，堵車費是「不必要的交通流動障礙」，還增加了曼哈頓居民的生活和工作成本。余燕志表示，MTA已有九座橋梁和隧道可以合法收費，並從銷售稅、水電費、汽油稅等渠道獲得資金，因此堵車費只會給公眾帶來負面影響。

在被問及是否擔心MTA的「報復」，余燕志說，「我得說出正確的事情，因為即便他們需要這筆錢，也不意味著可以拿走他們想要的一切。」朱超然表示，同意余燕志的政綱，因為「中華公所的目的是搞好華埠」，讓其成為一個更好的居住和營商區域。

除馬泰和余燕志，另外兩名民主黨參選人為律師科爾曼(Jess Coleman)和第一社區委員會成員盧詠姍(Elizabeth Lewinsohn)。目前，盧詠姍所籌款項最多。

堵車費 華埠 曼哈頓

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