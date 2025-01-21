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華康會慶農曆年 逾百長者歡聚吃團年飯

記者胡聲橋／紐約報導
華康會舉辦賀農曆新年團年飯活動。(華康會提供)
華康會舉辦賀農曆新年團年飯活動。(華康會提供)

為慶祝即將到來的農曆新年，華人健康協會(華康會)攜手喜悅之家老人活動中心，於20日在布碌崙(布魯克林)班森賀舉行團年飯活動。第17區州參議員陳學理、43區市議員莊文怡、州眾議員第49選區民主黨選區領導人謝曉瓊(Joyce Xie)、以及百多位長者共同出席活動，共慶佳節。

此次活動在華康會的班森賀會所舉行。百多位老人在活動中品嘗了團年飯，活動還為本月過生日的壽星唱生日歌並切蛋糕慶祝。華康會會長陳麗娜為在場的數十位老人頒發了「資深會員」獎和「長壽之星」獎。陳學理和莊文怡在致辭中向壽星致以生日的祝福，並祝所有人新春快樂。

陳學理對陳麗娜以及華康會為社區的貢獻表示感謝。陳學理說，需要更多像華康會這樣的組織服務社區。他感謝民眾對他的信任，讓他成功當選州參議員。他表示將繼續與州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳、以及莊文怡等當地民選官員合作，共同反對86街擬建庇護所，為選區爭取福利。陳學理說他的選區辦公室位於漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)6605號，他希望需要幫助的居民到他的辦公室坐坐，他一定會提供熱情的服務。

莊文怡說，她為布碌崙86街撥款近百萬元，雇佣專業人員每周七天清掃街道，並讓收垃圾的頻率從之前的一天一次變成一天三次，以保證社區整潔。她感謝社區對她的長期支持，讓她能更好地服務社區。

陳麗娜感謝所有義工出錢出力，一起反對86街擬建庇護所，並選出了像陳學理和莊文怡等可以幫助社區發聲的民選官員，這樣民眾的聲音才會被州府和市府聽到。

布碌崙 眾議員 庇護

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