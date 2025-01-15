紐約市威利點重建計畫 第一階段建設過半

位於皇后區花旗球場以東的威利點(Willets Point)重建計畫第一階段建設已過半，兩棟住宅大樓的鋼筋混凝土結構已基本成型。圖為最終效果圖。(取自s9architecture)

位於皇后區花旗球場以東的威利點(Willets Point)重建計畫第一階段建設已過半，兩棟住宅大樓的鋼筋混凝土結構已基本成型，最終將提供1100套可負擔住房，其中220套為老年住房。第一階段的完工日期尚未公布，而第二階段將新增1400套住房，以及酒店、公立學校 和紐約市足球 俱樂部(NYCFC)主場。

根據規畫，兩棟建築將由一層共享基座支撐，高度達12層；住宅單元分配為880套與220套，後者為老年人提供專用可負擔住房。目前，這些建築的鋼筋混凝土結構已基本完工，同步建造混凝土磚牆。較大住宅大樓的低樓層已開始安裝方形窗戶，而老年人住房建築仍包裹在鷹架與黑色網罩中。兩棟建築均設有塔式起重機，以加速施工。

據悉，建築十分注重融合感，外立面將採用紅色和灰色磚塊及金屬面板，與鄰近的花旗球場色調相協調。且這些住宅建築將設有大型內部庭院，並配備綠色屋頂和景觀露台。根據建築設計圖，建築將依循地塊的幾何形狀建造，在開發區西南端形成一個尖角，該角落將鄰近一座公共廣場，廣場內將設有層疊式草坪和樹木。此外，建築西側的多個立面將有淺層退縮設計，以提供更多綠化露台空間。

威利點重建計畫的第二階段將增加1400套可負擔住房，使總數達到2500套。此外，計畫還包括建設一座擁有250間客房的酒店、一所可容納650名學生的公立學校、4萬平方呎的公共空間，以及紐約市足球俱樂部主場「阿提哈德公園」(Etihad Park)，該足球場已於2024年底前正式動工。