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皇后之路一期工程 發布最新效果圖

記者鄭怡嫣╱紐約報導
被譽為「皇后區版高線公園」的皇后之路，其一期工程效果圖發布，圖為綠道中的成人健身區。(取自市經濟發展局)
被譽為「皇后區版高線公園」的皇后之路，其一期工程效果圖發布，圖為綠道中的成人健身區。(取自市經濟發展局)

被譽為「皇后區版高線公園(The High Line)」的皇后之路(QueensWay)，一期工程正全速推進。 紐約市經濟發展局(NYCEDC)近日發布的最新效果圖顯示，一期工程將以鐵路為主題，並將現有的雜草叢生區域，改造成焕然一新的綠化空間，根據初步時間表，一期工程約在2028年底完工。

皇后之路總項目工程，旨在將已經廢棄的長島鐵路洛克威海灘支線(LIRR Rockaway Beach Branch)，改建為一座全新的公共公園。這條長達3.5哩的鐵路自1962年起被廢，曾經從雷哥公園站的長島鐵路主線一路向南，經過歐森公園(Ozone Park)，並穿越牙買加灣(Jamaica Bay)，通往洛克威地區。而就像曼哈頓的高線公園，當地居民及組織希望能夠以創新型公園的方式，重新利用這片土地，同時促進經濟和文化發展，並提升沿線社區的生活質量和環境。

負責設計和建設這個項目的紐約市經濟發展局，則在近日發布了「皇后之路」一期工程「大都會樞紐」(Metropolitan Hub)的最新設計效果圖及時間表。據悉，一期工程約0.7哩長，耗資4600萬元，位置緊鄰森林公園(Forest Park)，處於Trotting Course Lane、Metropolitan Expeditionary Learning School、大都會大道(Metropolitan Ave. 、以及聯合大道(Union Turnpike)之間。

一期工程的設計也向「高線公園」靠近，以鐵路為主題，並將現有的雜草叢生區域，改造成綠化空間，其中包括綠道、行人和自行車道、座椅區、健身區以及其他多種設施，但目前的設計缺乏公共廁所。而根據初步時間表，一期工程將於2026年前完成相關許可和審批，隨後進入採購和施工階段，預計到2028年底完工。

目前，皇后之路總工程已經獲得1億5000多萬元資金支持，進展順利，但部分居民仍希望能將這條廢棄鐵路重新改建為「皇后快線」(QueensLink)的鐵路項目，認為這條新線能為被視為「公共交通荒漠」的皇后區帶來急需的交通服務。紐約市府官員則強調，皇后之路並不排除新建鐵路的可能，但目前無論是在市府還是大都會運輸署(MTA)層面，對「皇后快線」的支持都相對有限。

被譽為「皇后區版高線公園(The High Line)」的皇后之路(Queens...
被譽為「皇后區版高線公園(The High Line)」的皇后之路(QueensWay)，其一期工程效果圖發布，全長0.7哩，位置緊鄰森林公園。(取自市經濟發展局)

長島鐵路 大都會 紐約市

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