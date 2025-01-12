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華埠商改區手作立體紅包 展傳統文化

記者劉梓祁╱紐約報導
華裔插畫師、立體書設計師沈星彤帶領參與者製作紅包。(記者劉梓祁╱攝影)
華裔插畫師、立體書設計師沈星彤帶領參與者製作紅包。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠商業改進區(Chinatown BID)11日於曼哈頓華埠美國華人博物館(MOCA)舉辦首個新年立體紅包工作坊，由華裔插畫師、立體書設計師沈星彤(Star Shen)帶領參與者親手製作紅包，並講解立體書的歷史意涵和設計概念，和首次展出由其創作的以華埠為主題的立體書。

商改區立體紅包工作坊，參與者摺疊紙張、裁剪圖案。(記者劉梓祁╱攝影)
商改區立體紅包工作坊，參與者摺疊紙張、裁剪圖案。(記者劉梓祁╱攝影)

根據華埠商業改進區，盡管是首次舉辦此類活動，但其反響超出預期，活動公布不久後報名者便已滿額。活動中，沈星彤首先介紹了立體書的歷史和發展過程，表示其從紙本折疊與剪裁技法中孕育而出，獨特的視覺效果與精緻設計讓立體書獲得許多創作者青睞。

商改區立體紅包工作坊，參與者摺疊紙張、裁剪圖案。(記者劉梓祁╱攝影)
商改區立體紅包工作坊，參與者摺疊紙張、裁剪圖案。(記者劉梓祁╱攝影)
商改區立體紅包工作坊，參與者摺疊紙張、裁剪圖案。(記者劉梓祁╱攝影)
商改區立體紅包工作坊，參與者摺疊紙張、裁剪圖案。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠商改區行政總監陳作舟表示，這類具有創意和互動性的文化工坊，能夠讓更多人了解中華傳統藝術的精髓，同時也為華埠注入活力和創新。他還說，驚訝和欣喜有來自加州的居民也參與本次活動。活動結束後，所有參與者也收到了主辦方提供的立體紅包紀念。>

以華埠為主題的立體書，「紙上新年、打開華埠」首次展出。(記者劉梓祁╱攝影)
以華埠為主題的立體書，「紙上新年、打開華埠」首次展出。(記者劉梓祁╱攝影)

本次活動不僅由商改區和博物館的教育團隊合作，還首次展出了沈星彤所設計以華埠為主題的立體書「紙上新年、打開華埠」。書中不僅立體展示了多處華埠的地標建築和歷史風貌，還以插畫介紹華埠的歷史沿革、文化變遷及居民故事。

活動現場，有三個幸運家庭抽獎獲得此書。該立體書的正式首發活動將於16日(周四)晚6時在美國華人博物館舉行。

以華埠為主題的立體書，「紙上新年、打開華埠」首次展出。(記者劉梓祁╱攝影)
以華埠為主題的立體書，「紙上新年、打開華埠」首次展出。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠 博物館 商改區

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