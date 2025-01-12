紐約親子互助會燈籠教學 春節氣氛濃

農曆春節將近，紐約親子互助會於11日上午在8大道會址舉行手作燈籠教學課程，以親子協作方式增進情感，並增添春節氛圍。(記者馬璿╱攝影)

農曆春節將近，紐約親子 互助會(PCR)於11日上午在布碌崙 (布魯克林)8大道會址舉行手作燈籠教學課程，以親子協作方式增進情感，並增添春節氛圍。會長黃妮可表示，趁著農曆春節到來，便回收舊有的紅包袋重新利用，也透過這機會讓社區家長可以帶著孩子遠離手機和螢幕，與其他孩子一起交流。

黃妮可表示，「現在小朋友較早接觸科技產品，常有注意力不集中的問題，但手工藝活動可以增加孩子的耐心，也考驗孩子的手腦協作能力，且以較為簡單的方式製作也能讓孩子一步一步建立成就感。」

她表示，雖然布碌崙也不少圖書館和美術館也有相關文藝活動，但華社的新移民 家長不見得能獲取相關資訊，但社區內的活動易達性較高，家長也能趁機帶著孩子出來放風。

志工朱淑瑜表示，手工藝製作方式都相當簡單快速，製作時間約在45分鐘到一小時之間，適合不同年齡層的小朋友。這周搭配春節製作帶有傳統風味的燈籠，除了小朋友能在製作過程當中獲得成就感，爸爸媽媽也可以找回童心。

與兒子一同參加的林女士表示，兒子很喜歡來親子互助會參加活動，還可以與同齡的小朋友一起玩桌遊，不只可以減少孩子使用手機的頻率，還可以培養孩子靜下心來創作的機會。她也提及，孩子從小在美國長大，鮮少接觸到中華傳統文化，但透過活動也能讓孩子更加瞭解自己的根，即使移民到美也不會忘本。

去年9月從布朗士搬來布碌崙的張女士則表示，以前居住的社區華人之間不如這裡熱絡，不只孩子時常感到不安，家長也難從學校獲得中文資訊，時常有自己被「排除在外」的感覺。作為新移民的她，覺得自己像是一片落葉，隨著風四處飄，但在布碌崙她感受到久違的歸屬感，且透過參加社區活動，她與孩子都找回從前的開朗，孩子也不會關在家裡盯著螢幕看，對父母與孩子都有正面影響。