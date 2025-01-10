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長島蘇福克郡被裁非法拘留移民 恐賠6000萬

記者尤昱程╱紐約報導
州聯邦法庭日前裁定，長島蘇福克郡(Suffolk County)執法部門在未經州法律授權的情況下，非法拘留移民以等待聯邦移民與海關執法局(ICE)接手，構成違憲行為。(美聯社)
州聯邦法庭日前裁定，長島蘇福克郡(Suffolk County)執法部門在未經州法律授權的情況下，非法拘留移民以等待聯邦移民與海關執法局(ICE)接手，構成違憲行為。(美聯社)

聯邦地區法庭近日裁定，長島蘇福克郡(Suffolk County)執法部門在未經州法律授權的情況下，非法拘留移民以等待聯邦移民與海關執法局(ICE)接手，構成違憲行為，蘇福克郡府需支付6000萬元的集體訴訟賠償金。蘇福克郡將對裁決提起上訴。

法官昆茨(William Kuntz)在其36頁的裁決書中指出，蘇福克郡警長辦公室因違反州法律而違憲，郡府在聯邦要求下拘留移民的行為，缺乏法律依據。他表示，根據「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)，地方執法機構協助ICE執行移民拘留，需符合州和地方法律，但紐約州的法律已禁止此類行為。

昆茨表示，郡府「未獲得聯邦法律授權而執行拘留行為」，此外，州檢察長詹樂霞(Letitia James)此前已明確表態，地方政府無權以聯邦要求為依據拘留移民。

此次集體訴訟起始於2017年，數百名移民代表，指控蘇福克郡非法拘留他們以等待聯邦移民官員接手、進行遣返程序。案件最初以兩名移民名義提告，要求政府賠償因超期拘留所造成的損失。

法官的裁定指出，儘管郡府是基於聯邦要求拘留，但這些要求並不具有法律強制性。地方執法機構協助ICE必須符合州和地方法律，蘇福克郡的行為顯然違反了這一原則，「根據裁定，聯邦政府並不需要承擔賠償責任，而全部賠償將由蘇福克郡納稅人負擔。」

蘇福克郡長羅曼(Ed Romaine)在日前的記者會上批評該裁定，認為政府只是依據聯邦指示行事。他說，「我們花納稅人的錢是為了服務居民，而不是賠償因違反我們法律的移民。」蘇福克郡也將對裁決提起上訴。

移民 ICE 長島

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