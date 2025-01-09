人力中心H-1B講座 律師詳解新規利好

紐約移民律師林志濤在華策會人力中心舉辦講座，詳解H-1B申請流程及新政的利好。(記者許君達╱攝影)

2026財年H-1B 工作簽證抽籤季即將開始，華策會人力中心(CMP)日前在曼哈頓華埠舉辦專題講座，邀紐約移民 律師林志濤為即將在美國尋求工作機會的新移民講解H-1B相關政策，並解讀了將於1月17日生效的H-1B新政。他認為，新政總體來說對申請者有利，能夠減少作弊、並能對川普 新政府起到一定的緩衝作用，增加其推翻有利合法移民政策的難度。

H-1B是一種臨時工作許可，通常被畢業後欲在美工作生活的留學生作為首選的移民途徑。由於每年發放的數量上限遠低於總申請人數，因而只能通過抽籤，選出能夠合法留美工作的幸運兒。林志濤表示，抽籤是H-1B申請人面臨的最大瓶頸，根據去年的粗估數據，所有申請者的總中籤率約為29%，而由於擁有碩士及以上學位的申請者還有第二輪機會，因此這個群體的中籤率還會更高，大約能達到40%。

聯邦政府在去年12月公布了H-1B新政，並將於今年1月17日生效。林志濤認為，新政從文本層面看，對申請者有一定利好，但具體成效尚待觀察。首先，新政禁止了「一人多抽」的作弊手段，使所有申請者享有公平的中籤機會。林志濤介紹，這一規定其實在上一年度的抽籤中就已經開始試行，從結果上看，確實起到了一定的效果，使參與抽籤的總人數大為降低，使中籤率升高，而新政延續了這一利好政策。

林志濤表示，他相信拜登政府選在卸任前緊急推出新政，是為了將已經討論了多年的H-1B制度改革加以落實，形成明文規定，如此，未來的川普政府即使想推翻這些制度，也會變得更困難。

他強調，新一年度的H-1B抽籤3月即將開始，川普上任後沒有足夠的時間對這個流程進行徹底的改變甚至推翻，因此將在今年參加抽籤的申請者大可放心，「總統權力再大，也無法廢除H-1B」。不過林志濤也表示，如果申請者今年順利中籤，仍有可能在審查環節上面臨川普政府的刁難，中籤者需要做好相關心理準備。