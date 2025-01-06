地鐵維安 市警前局長：警力不足 是根本問題

紐約地鐵近來連續爆發暴力案件，引人關注地鐵安全問題。市警前任局長布雷頓認為，地鐵巡邏不力根本原因在於警察人數不足。(MTA提供)

紐約地鐵近日接連發生縱火燒人、月台推人等暴力傷害案件，引發社會廣泛關注。而在曼哈頓堵車費 開徵的當下，地鐵安全問題又成為反堵車費一方的重要論據。市警總局(NYPD)前局長布雷頓(Bill Bratton)日前在作客電台節目時表示，警察人數不足是造成地鐵巡邏不力的根本原因。

布雷頓表示，雖然立法機構的左傾立場不利於執法行為，但通過加強巡邏和新技術的運用還是能夠降低犯罪率。然而真正的問題在於，警力不足。由於人員不足，警方當前只能通過調派和加班的辦法在地鐵等重點區域配置警力資源。然而如此一來，不僅當局所要支付的加班費成本高企，臨時調派增援的警察對於地鐵內部的情況也不熟悉，難以發揮最佳作用。而且他認為，州長向地鐵站 內派駐的國民兵由於缺乏實際執法權，只是一群「穿著制服的假人」。

布雷頓在前任市長朱利安尼(Rudy Giuliani)和白思豪(Bill de Blasio)任內都曾擔任過警察局長。他表示，在他剛剛上任時，紐約市警隊的編制達到3萬8000人；而現在，即使市長亞當斯 (Eric Adams)已大力擴大了警校的生源，但警隊總人數依然低於3萬4000。

根據市府公布的數字，目前紐約市共有3萬3745名制服警員，而市府人士也透露，亞當斯目前將擴大警隊人數作為首要任務之一，目標是在未來數年之內使這一數字達到3萬5000。

布拉頓表示，他對現任局長蒂池(Jessica Tisch)充滿信任，但即使有了好的領導團隊，基層警察數量不足也令巧婦難為無米之炊。