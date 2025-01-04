MOCA藝術家駐館 華裔電子音樂人展演

華裔電子音樂人Shinya Lin日前在MOCA展演。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 美國華人博物館(MOCA)2024年至2025年度表演藝術家駐留計畫近日啟動，邀請五位表演藝術家攜手打造不同的主題展演，並以「異質同聲」(Heteroglossia)為核心概念，令藝術家透過各自的生活方式與文化背景，探索身分認同的多元面向。

在系列活動中，駐留藝術家展示各自的作品，讓觀眾不僅能近距離欣賞創作歷程，還有機會與藝術家對談，了解其作品背後的文化意義。此次展演中，華裔電子音樂人Shinya Lin發表了最新音樂專案「新音樂城」(New Music City)，結合「無所不在音樂」(Ubiquitous Music)的概念，透過改變日常聆聽方式，啟發大眾重新思考聲音在當代生活與文化中的角色。

據介紹，「新音樂城」著重改變日常聆聽方式，從生活與自然聲響中汲取靈感，強調感官體驗與即時創作。Shinya Lin希望透過不同形式的聲音呈現，喚起觀眾對「當下」的感知與體悟，並引導聽眾以更開放的態度面對周遭環境。他在作品中交融作曲、表演和即興元素，賦予日常聲音全新的面貌，同時啟發人們對自身文化與生活內涵的思考。

身為表演者、作曲家與即興演奏者，Shinya Lin表示自己致力於發掘音樂、生活及人際連結之間的深層關係。他同時也是非營利組織「Chaospace」的共同創辦人，推動紐約市 內亞裔 藝術家的發展。他說，自己的作曲研究聚焦於受生活啟發的身體動作與「無所不在音樂」概念，從日常環境與自然聲音中獲取靈感，風格涵蓋新音樂、爵士、即興與電子聲學等領域。

根據MOCA，Shinya Lin畢業於伯克利音樂學院，並於新學院(The New School)取得表演作曲家碩士學位。目前他長期駐在紐約，並相信「音樂能夠凝聚人心、連結情感，並帶領人們探索更深層的生命意義」。