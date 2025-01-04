我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

MOCA藝術家駐館 華裔電子音樂人展演

記者劉梓祁╱紐約報導
華裔電子音樂人Shinya Lin日前在MOCA展演。(記者劉梓祁╱攝影)
華裔電子音樂人Shinya Lin日前在MOCA展演。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠美國華人博物館(MOCA)2024年至2025年度表演藝術家駐留計畫近日啟動，邀請五位表演藝術家攜手打造不同的主題展演，並以「異質同聲」(Heteroglossia)為核心概念，令藝術家透過各自的生活方式與文化背景，探索身分認同的多元面向。

在系列活動中，駐留藝術家展示各自的作品，讓觀眾不僅能近距離欣賞創作歷程，還有機會與藝術家對談，了解其作品背後的文化意義。此次展演中，華裔電子音樂人Shinya Lin發表了最新音樂專案「新音樂城」(New Music City)，結合「無所不在音樂」(Ubiquitous Music)的概念，透過改變日常聆聽方式，啟發大眾重新思考聲音在當代生活與文化中的角色。

據介紹，「新音樂城」著重改變日常聆聽方式，從生活與自然聲響中汲取靈感，強調感官體驗與即時創作。Shinya Lin希望透過不同形式的聲音呈現，喚起觀眾對「當下」的感知與體悟，並引導聽眾以更開放的態度面對周遭環境。他在作品中交融作曲、表演和即興元素，賦予日常聲音全新的面貌，同時啟發人們對自身文化與生活內涵的思考。

身為表演者、作曲家與即興演奏者，Shinya Lin表示自己致力於發掘音樂、生活及人際連結之間的深層關係。他同時也是非營利組織「Chaospace」的共同創辦人，推動紐約市亞裔藝術家的發展。他說，自己的作曲研究聚焦於受生活啟發的身體動作與「無所不在音樂」概念，從日常環境與自然聲音中獲取靈感，風格涵蓋新音樂、爵士、即興與電子聲學等領域。

根據MOCA，Shinya Lin畢業於伯克利音樂學院，並於新學院(The New School)取得表演作曲家碩士學位。目前他長期駐在紐約，並相信「音樂能夠凝聚人心、連結情感，並帶領人們探索更深層的生命意義」。

華埠 亞裔 紐約市

上一則

布碌崙社區巡邏隊 新年派對表彰志工

下一則

簡化健身房會籍取消程序 2月上路
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

張貼「需要1枚腎」 29歲費城音樂人沒等到就離世 她很幸運…

張貼「需要1枚腎」 29歲費城音樂人沒等到就離世 她很幸運…
台雕塑家將駐村紐約 融合東方哲學、書法探究「身體感」

台雕塑家將駐村紐約 融合東方哲學、書法探究「身體感」
浪琴Longines蛇年生肖表 聯名中國藝術家「靈蛇獻瑞」

浪琴Longines蛇年生肖表 聯名中國藝術家「靈蛇獻瑞」
聖誕為何紅綠配？可樂廣告揭密

聖誕為何紅綠配？可樂廣告揭密

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
1日晚間在皇后區一家夜總會外發生大規模槍擊事件，造成至少 10 人受傷。(取材自X平台)

紐約皇后區牙買加夜總會外大規模槍擊 至少10傷

2025-01-02 02:45

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣