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防糧食券盜竊 商家籲升級收銀防盜軟體

記者馬璿╱紐約報導
商家呼籲管理糧食券的政府單位，通過升級商家收銀系統的防盜功能，預防民眾被盜的可能性。(記者馬璿╱攝影)
商家呼籲管理糧食券的政府單位，通過升級商家收銀系統的防盜功能，預防民眾被盜的可能性。(記者馬璿╱攝影)

發生在布碌崙(布魯克林)華社的糧食券盜竊案日益猖獗，且手段愈發複雜，對此班森賀華裔商家反映，除民眾本身應隨時注意糧食券餘額是否有變化外，管理糧食券的政府單位也應升級商家收銀系統的防盜功能，而不是單純要求不諳網路的使用者更提高警覺。

糧食券援助計畫(SNAP)是一項聯邦政府福利計畫，旨在幫助低收入家庭購買基本食品，然而，隨著電子支付系統的普及，SNAP和福利卡(EBT)系統也成為詐騙和非法盜竊的目標；光是2024年12月，全市就收到5543起糧食券福利盜刷的補償申請，諸多民選官員和社區組織也反映，每個月幾乎都會收到超過千起糧食券盜竊的申訴，嚴重影響弱勢族群的權益。

目前州府提出解決方案主要以教導持卡人下載「ConnectEBT」或是「ebtEDGE」等應用程序，透過單次解鎖與上鎖糧食券防止盜刷。但由於此功能須由帳戶持有者主動設定，導致許多不擅長使用智慧型手機和網路科技的長者感到很困擾。

在18大道開設愛鮮食超市的高女士表示，目前她所知的糧食券盜竊大多發生在長者身上，雖然年輕民眾懂得上鎖糧食券福利卡，但長輩若不是使用蘋果手機系統，登入應用程序時無法使用人臉識別(Face ID)功能，每次登入要輸入帳戶及密碼，對於他們而言太困難。

她也指出，調查人員要求持卡者回溯可能被盜竊的地點，很不切實際且效率低落，許多遭到盜竊的民眾往往未意識到哪裡出了差錯；她表示自己雖也不了解糧食券的相關技術問題，但她的超市所使用的是第三方公司的收銀系統「Mole Q」，且該軟體市占率高，她認為州府可以與這些第三方電子支付公司合作，提升收銀軟體防盜系統，能夠遏止有心人士在店家的收銀機上安裝竊盜裝置的問題。

在該超市消費的顧客陳女士則表示，自己每次在消費前後都會上鎖福利卡，所以從未遇過糧食券遭盜竊的問題，但她年邁的父親完全不知道如何使用，只能由她協助父親日常採購，「但這也很不實際」。

糧食券 福利 低收入

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