我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

美國中華文化促進協會成立 連結社區組織與專業人士平台

記者尤昱程╱紐約報導
美國中華文化促進協會於日前在法拉盛舉行成立記者會，未來將以弘揚中華文化為宗旨，促進美中良善交流。(主辦方提供)
美國中華文化促進協會於日前在法拉盛舉行成立記者會，未來將以弘揚中華文化為宗旨，促進美中良善交流。(主辦方提供)

美國中華文化促進協會於日前在法拉盛舉行成立記者會，並介紹了其宗旨和未來的運作方向。該協會旨在成為一個連結社區組織與專業人士的平台，通過文化交流與合作，促進美中之間的文化理解與共融。

美國中華文化促進協會會長王婷娜表示，該協會將集中社區組織與專業人士，致力於促進美中文化交流，加強社區完善和認識。透過導入更多社區資源，指導社區人士參與文化主題活動，以推動地區的文化發展和深化社區聯絡。

王婷娜說，該協會將藉由藝術展覽和社區教育，推廣中華傳統藝術給更廣大的群眾了解和參與，達到弘揚中華文化藝術、傳承華夏傳統美德以及在美國講好中國故事的協會宗旨。

美國中華文化促進協會執行主席李振棋表示，中華文化不僅是一種藝術形式，更是傳遞傳統主要經典的經典。他希望在未來的活動設計中，與社區僑團學習和促進，增強社區對文化的關注和參與。

出席記者會的包括美國福建同鄉會劉愛華團隊、美國福建三山會館、美國福建會館、美國亭江聯合總會、紐約華人聯合總會、美國馬尾海外聯合總會、美國東岐聯合總會、美國東北商會、美國河南同鄉會、美國河北同鄉會、紐約水影畫院、美國長樂潭頭聯誼會、美國梅花聯誼會、美國棋類協會、美國前洋同鄉會、美國亭江西邊同鄉會、美國閩江聯合總會、美國江塘同鄉會、美國二劉聯誼會、美國長安同鄉會以及美國福星同鄉會、紐約歐陸集團等僑團代表。

該會將於3月8日(周六)晚間6時在法拉盛君豪大酒樓舉行第一屆美國中華文化協進會慶典，將邀請社區僑團一同參與。

法拉盛 河南 華人

上一則

CDC建議所有年齡 6 個月及以上人員 均應在本季接種 COVID-19 疫苗

下一則

72分局華警 救回嗆奶命危新生兒獲讚
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛西語裔女子當街被陌生男捅傷 嫌犯在逃

紐約法拉盛西語裔女子當街被陌生男捅傷 嫌犯在逃
紐約法拉盛迎新年 華社活力滿滿

紐約法拉盛迎新年 華社活力滿滿
法拉盛狀元書法社 茶會書法展交流作品

法拉盛狀元書法社 茶會書法展交流作品
法拉盛33歲華男跳樓 頭部撞地身亡 家中發現毒品

法拉盛33歲華男跳樓 頭部撞地身亡 家中發現毒品

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
1日晚間在皇后區一家夜總會外發生大規模槍擊事件，造成至少 10 人受傷。(取材自X平台)

紐約皇后區牙買加夜總會外大規模槍擊 至少10傷

2025-01-02 02:45
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣