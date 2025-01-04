美國中華文化促進協會成立 連結社區組織與專業人士平台

美國中華文化促進協會於日前在法拉盛舉行成立記者會，未來將以弘揚中華文化為宗旨，促進美中良善交流。(主辦方提供)

美國中華文化促進協會於日前在法拉盛 舉行成立記者會，並介紹了其宗旨和未來的運作方向。該協會旨在成為一個連結社區組織與專業人士的平台，通過文化交流與合作，促進美中之間的文化理解與共融。

美國中華文化促進協會會長王婷娜表示，該協會將集中社區組織與專業人士，致力於促進美中文化交流，加強社區完善和認識。透過導入更多社區資源，指導社區人士參與文化主題活動，以推動地區的文化發展和深化社區聯絡。

王婷娜說，該協會將藉由藝術展覽和社區教育，推廣中華傳統藝術給更廣大的群眾了解和參與，達到弘揚中華文化藝術、傳承華夏傳統美德以及在美國講好中國故事的協會宗旨。

美國中華文化促進協會執行主席李振棋表示，中華文化不僅是一種藝術形式，更是傳遞傳統主要經典的經典。他希望在未來的活動設計中，與社區僑團學習和促進，增強社區對文化的關注和參與。

出席記者會的包括美國福建同鄉會劉愛華團隊、美國福建三山會館、美國福建會館、美國亭江聯合總會、紐約華人 聯合總會、美國馬尾海外聯合總會、美國東岐聯合總會、美國東北商會、美國河南 同鄉會、美國河北同鄉會、紐約水影畫院、美國長樂潭頭聯誼會、美國梅花聯誼會、美國棋類協會、美國前洋同鄉會、美國亭江西邊同鄉會、美國閩江聯合總會、美國江塘同鄉會、美國二劉聯誼會、美國長安同鄉會以及美國福星同鄉會、紐約歐陸集團等僑團代表。

該會將於3月8日(周六)晚間6時在法拉盛君豪大酒樓舉行第一屆美國中華文化協進會慶典，將邀請社區僑團一同參與。