電動車充電櫃 可在人行道設置

基於去年試點計畫的成功，市府制定了電動車從店的最終規範，業主及租戶可申請在建築前的人行道上安裝充電櫃。圖為去年2月在庫柏廣場(Cooper Square)設立的充電櫃。(記者范航瑜╱攝影)

市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)2日宣布，基於去年試點計畫的成功，市府制定了電動車 從店的最終規範，業主及租戶可申請在建築前的人行道上安裝充電櫃。

為應對鋰電池火災頻發問題，市交通局去年2月在庫柏廣場(Cooper Square)設立全國首個專為外賣郎設計的電動車充電櫃。市交通局表示，此舉旨在減少住宅內充電情況，提升安全性。這些電池櫃可安裝於商業或公共設施的建築旁，以及包含五個或以上住宅單位的建築旁的人行道上。

電池櫃的設置需遵守相關要求，包括確保人行道暢通、符合尺寸與安裝標準，以及滿足與地鐵 入口、公交車站等設施的最低距離規定等。 新規將於2月1日(周六)生效，屆時申請程序同步開放。除了交通局審核申請外，市消防局(FDNY)還將透過科技管理程序審核並批准每個電池櫃，確保採用火災抑制系統、通風設備、溫控裝置及過熱自動斷電技術等安全措施。

電動微型交通工具(electric micromobility device)，包括電動自行車和電動滑板車，近年使用率顯著上升，但低質量、未經認證的鋰電池普遍存在，並成為火災和火災致死的主因之一。電池更換及充電櫃提供符合美國保險商實驗室(UL)認證的安全電池，降低火災風險。這些電池由充電公司監控管理，可主動檢測並移除受損電池，進一步提升安全性。

此外，市交通局推出電動自行車以舊換新計畫，為外賣郎提供更安全的選擇。合資格的外賣郎可將不合標準的電動自行車或非法電動輕便摩託車更換為符合UL認證的安全電動自行車，並附帶備用電池。

外賣郎的電動車安全問題長期受到市府關注。去年2月，哈林區一棟公寓發生外賣郎鋰電池爆炸引發的火災，造成一死十七傷。同年3月，曼哈頓華埠 一棟五層商住建築起火，導致四人輕傷。