手機禁令、小班制…2025最受關注教育議題

紐約州議會將於本月在奧伯尼開展新一年度的議程，多項教育議題備受關注。(美聯社)

紐約州議會將於本月在奧伯尼(Albany)開展新一年度的議程。其中，有多項教育議題備受關注，包括小班制法案(Class Size Law)的推進、校園手機禁令、川普 (Donald Trump)上任後對聯邦撥款的調整等。

對於政客及教育倡導者來說，川普再次入主白宮可能意味著聯邦經費的減少以及對移民 學生的威脅；他曾誓言要廢除美國教育部，對無證移民實施大規模驅逐，並削減聯邦撥款。紐約市 立大學教授布隆費爾德(David Bloomfield)認為，無論聯邦撥款的減少是否針對教育，都將對教育政策產生影響，因政府很可能挪用教育資金以彌補其他領域的資金缺口。

同時，州參議院教育委員會主席梅耶(Shelley Mayer)也擔心川普誓言執行的大規模驅逐計畫。紐約市公立教育系統內有數萬新移民學生，梅耶表示，川普的第一個任期內，就有家長擔心移民局(ICE)會進入學校帶走學生，「我們作為一個社區，需要向家長保證，學校是一個安全的地方」。

此外，州長霍楚(Kathy Hochul)一直強調社交媒體對青少年身心健康的影響，並曾暗示將在本屆立法會提出實施全州性的校園手機禁令。梅耶表示，在州議會，手機禁令在原則上獲得了廣泛的支持，「但我們希望這些事由地方政府決定」。

根據小班制法案的階段性實施，2025年將需有60%的紐約市教室達到小班標準，被認為是該法案實施以來的第一個重大考驗。州參議員劉醇逸表示，他願意與紐約市府討論如何提供進一步的資源，但也表明，他希望市府在2025年能興建更多教室，以提供達標所需的基礎建設。

由於特殊高中入學考試(SHSAT)的合同問題在上月掀起軒然大波；在兩極化的討論中，部分反對該考試的市教育政策小組(PEP)成員提出希望能看到入學方式的改革，但華人家長普遍堅定支持該考試。布隆費爾德因此認為，有關該考試的討論將在本次議會再次出現。