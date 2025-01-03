手機禁令、小班制…2025最受關注教育議題
紐約州議會將於本月在奧伯尼(Albany)開展新一年度的議程。其中，有多項教育議題備受關注，包括小班制法案(Class Size Law)的推進、校園手機禁令、川普(Donald Trump)上任後對聯邦撥款的調整等。
對於政客及教育倡導者來說，川普再次入主白宮可能意味著聯邦經費的減少以及對移民學生的威脅；他曾誓言要廢除美國教育部，對無證移民實施大規模驅逐，並削減聯邦撥款。紐約市立大學教授布隆費爾德(David Bloomfield)認為，無論聯邦撥款的減少是否針對教育，都將對教育政策產生影響，因政府很可能挪用教育資金以彌補其他領域的資金缺口。
同時，州參議院教育委員會主席梅耶(Shelley Mayer)也擔心川普誓言執行的大規模驅逐計畫。紐約市公立教育系統內有數萬新移民學生，梅耶表示，川普的第一個任期內，就有家長擔心移民局(ICE)會進入學校帶走學生，「我們作為一個社區，需要向家長保證，學校是一個安全的地方」。
此外，州長霍楚(Kathy Hochul)一直強調社交媒體對青少年身心健康的影響，並曾暗示將在本屆立法會提出實施全州性的校園手機禁令。梅耶表示，在州議會，手機禁令在原則上獲得了廣泛的支持，「但我們希望這些事由地方政府決定」。
根據小班制法案的階段性實施，2025年將需有60%的紐約市教室達到小班標準，被認為是該法案實施以來的第一個重大考驗。州參議員劉醇逸表示，他願意與紐約市府討論如何提供進一步的資源，但也表明，他希望市府在2025年能興建更多教室，以提供達標所需的基礎建設。
由於特殊高中入學考試(SHSAT)的合同問題在上月掀起軒然大波；在兩極化的討論中，部分反對該考試的市教育政策小組(PEP)成員提出希望能看到入學方式的改革，但華人家長普遍堅定支持該考試。布隆費爾德因此認為，有關該考試的討論將在本次議會再次出現。
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