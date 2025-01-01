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假日季社交多 紐約呼吸道疾病傳染暴增

記者和釗宇╱紐約報導
市衛生局數據顯示，今年假日季期間，紐約市流感和人类呼吸道融合病毒(RSV)病例激增。(美聯社)
市衛生局數據顯示，今年假日季期間，紐約市流感和人类呼吸道融合病毒(RSV)病例激增。(美聯社)

市衛生局數據顯示，假日季期間，紐約市流感和人類呼吸道融合病毒(RSV)病例激增。截至去年12月21日，過去一個月中有近8000人感染流感病毒，比前一個月猛增73%，罹患RSV的患者也接近5000人。而且這一數字可能被低估，因為大部分感染者會選擇居家康復，不會尋求醫治。

衛生局官員表示，在假日季，流感和RSV病例飆升屬於常態，呼籲公眾不必太過擔心。「假日季期間，民眾的室內聚會活動增多，因此呼吸道傳染病也會活躍起來。」

衛生局表示，接種疫苗仍然是抵抗傳染病的重要方法，尤其是對於低齡兒童、老年人和孕婦等高危人群。目前，RSV疫苗主要針對60歲以上老年人。

公衛專家建議，患有免疫缺陷綜合症或者近期感染過流感的民眾，在聚集場所應考慮戴口罩，減少病毒傳播。「市衛生局建議市民出現症狀後及時檢測，並與家庭醫生諮詢治療方法，尤其是高危人群。我們敦促市民儘量接種流感和新冠疫苗，保護自己。」

衛生局還表示，相比仍然存在的新冠病毒，流感和RSV在冬季對民眾的威脅更大，後兩種病毒的感染速度已經超過新冠病毒。衛生局建議民眾保持警惕，在寒冷季節採取預防措施。

流感 疫苗 檢測

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