打擊虛擬貨幣詐騙 布碌崙地檢再關70虛假網路域名

自蔣莎樂成立「虛擬貨幣部門」以來，已破獲幾宗詐騙案件。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室日前宣布，「虛擬貨幣 部門」(Virtual Currency Unit)此前針對一個專門向布碌崙南區移民社區下手的虛擬貨幣詐騙案展開調查，循著詐騙者的電子郵件列表追蹤，向受害者發出警報，並最終找到和關閉70個虛假網路域名，避免更多人受害。

據悉，此次的詐騙案主要針對布碌崙南區的移民社區，已導致布碌崙民眾共損失100萬元、來自全美的受害者共損失500萬元。

蔣莎樂指出，調查人員此次使用了一種新穎的方法來打擊虛擬幣詐騙，先是查獲騙徒的郵件伺服器，然後掌握詐騙者和其通信人的數據、聯繫信息，並向電郵列表中超過1200名受害者發送郵件警報，呼籲他們不要再給虛假的交易網址stocks-finance.com匯款。

調查發現，向受害者自稱為「財務顧問」的詐騙者使用基於網路的郵件伺服器；這也是地檢首次以來能夠執行逮捕令，扣押並控制這些伺服器，從而切斷詐騙者和受害者的聯繫；調查人員緊接著關閉70個虛假網路域名，在此之前的5月份，地檢辦公室也關閉另外70個網路域名，至今累積超過140個。

蔣莎樂表示，通常追討資金是不可能的，這些金額很快便會在海外兌現，因此調查人員僅能專注在破壞騙子的詐騙途徑、以及公眾的防騙教育上，「我們正使用一切工具來阻止加密貨幣投資 詐騙，同時在社區舉辦研討會來教育大眾，我們將繼續保護布碌崙居民免受數位犯罪的侵害。」

蔣莎樂辦公室也發布防騙指南，呼籲民眾不要隨意相信那些聽起來好得令人難以置信的投資機會、不要聽取素未謀面的人的投資建議、不要下載未經驗證的虛擬幣投資應用程序；民眾要時刻檢驗投資公司的合法性，若不確定，要馬上詢問身邊的家人朋友或專業人士，當被投資公司指示要支付更多錢來恢復帳戶的使用時，請意識到這是個騙局，不要再投入更多的錢。