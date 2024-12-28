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好萊塢女性國際電影節 首設華語電影單元

記者范航瑜╱紐約報導
好萊塢女性國際電影節華語電影單元頒獎典禮，日前於曼哈頓華埠溫德姆花園酒店舉行。(記者范航瑜╱攝影)
好萊塢女性國際電影節華語電影單元頒獎典禮，日前於曼哈頓華埠溫德姆花園酒店舉行。(記者范航瑜╱攝影)

好萊塢女性國際電影節(Hollywood IWAA)華語電影單元頒獎典禮，日前在曼哈頓華埠溫德姆花園酒店(Wyndham Garden Hotel)舉行。此次活動由Hello China主辦，是該電影節首次設立華語電影單元，吸引眾多華語電影人的踴躍參與。

此次華語電影單元設立了最佳影片、長篇作品、最佳短片及紀錄片等獎項。其中，最佳劇情片獎由講述支教老師故事的「我本是高山」奪得，最佳短片獎則頒給了「The Horse, The Dream」。

紀錄片「神遊藏源」記錄了新冠疫情期間，一群學習藏語的漢族學生在北京傳承藏文化的歷...
紀錄片「神遊藏源」記錄了新冠疫情期間，一群學習藏語的漢族學生在北京傳承藏文化的歷程。圖為導演關雷溟(左)與故事主角東日珠穆吉(右)。(記者范航瑜╱攝影)

華語片單元主席、Hello China的執行長孫奎表示，好萊塢女性國際電影節至今已舉辦第五屆，今年應龍年的契機而特別設立華語電影單元，旨在讓更多美國及全球觀眾了解中華文化，「希望透過這一單元，推動美中之間的文化交流，讓美國觀眾了解中國，也讓中國觀眾了解美國和華人在美的故事。我們期待將華語電影單元長期延續下去。」

華語片單元項目執行人邢易霖介紹，今年共收集30部短片，其中十部入圍，皆呈現了中華傳統文化特色，「我們還計畫明年5月在紐約舉辦一個獨立的華語電影節，希望屆時可以吸引更多電影人參加。」

電影節主辦方HelloChina集團的執行長孫奎。(記者范航瑜╱攝影)
電影節主辦方HelloChina集團的執行長孫奎。(記者范航瑜╱攝影)

在所有作品中，「The Horse, The Dream」尤為特別，該片由一群高中生協作完成，從導演、主演到編劇、製片皆由學生擔任。製片人秦語表示，「年齡並非界限，只要熱愛電影並願意投入，我樂意用資源和經驗幫助他們。拍攝過程讓孩子們重拾自信，這也讓我認為這部作品意義非凡。」

最佳紀錄片「神遊藏源」則記錄了新冠疫情期間，一群學習藏語的漢族學生在北京傳承藏文化的歷程。導演關雷溟介紹，由於疫情期間無法前往藏地，師生們便利用北京工作室的小院打造了一場藏園活動，繼續弘揚藏文化。 

本片主角東日珠穆吉，是改革開放以來，其所在的四川松潘上磨村村中的第一位女大學生，她在北京扎根20年，並投身於傳承藏語文化的工作，「這次獲獎只是新的開始，我還想將藏語30個字母的學習方式帶到美國，實現文化交流與傳承」，東日珠穆吉表示。

「The Horse, The Dream」由一群高中生協作完成，從導演、主演到...
「The Horse, The Dream」由一群高中生協作完成，從導演、主演到編劇、製片皆由學生擔任。圖為製片人秦語。(記者范航瑜╱攝影)

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