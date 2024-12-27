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缺少無障礙設施為由 華男告52華埠商家

記者劉梓祁╱紐約報導
華男林國強在過去九年間，以缺少無障礙設施為由，向52個華埠商家提告，引發社區反彈和爭議。圖為曼哈頓華埠。(記者劉梓祁╱攝影)
華男林國強在過去九年間，以缺少無障礙設施為由，向52個華埠商家提告，引發社區反彈和爭議。圖為曼哈頓華埠。(記者劉梓祁╱攝影)

一位名叫林國強(Lin Kwok Keung, 音譯)的華裔男子，在過去九年間以缺少無障礙設施為由，向52個華埠商家提告，引發社區反彈和爭議，批其濫用法律牟取私利；在上個月發起最新訴訟後，林國強和位於佛州(Florida)的代理律師，始終拒絕回應社區的質疑。

自2015年起，林國強便以店內未配備無障礙設施為由提告華埠餐館。法庭紀錄顯示，案件數量在2019年、2021年和2022年分別為15、16和10起，被告的商家包括「大旺」、「南華茶室」、「武昌好味道」和「波記潮州小食」等餐館，位於茂比利街(Mulberry St)的「Sam's Deli」則是最近被告的商家。

對此，許多商家將林國強的行為視作詐騙和非法牟利，表示從未見他到店光顧或撥電投訴，「Sam's Deli」的店主連女士(Jenny Lien)也指從未見其人，稱之為「敲詐勒索」；本報在本月12日、17日和24日致信給林國強的代理律師韋茨(Ben-Zion Bradley Weitz)，尋求與林國強和律師就訴訟過程展開對話，但至今未收到任何回應。

據法庭文件，韋茨的登記地址為佛州阿文圖拉(Aventura)。公開資料顯示，他是韋茨律師事務所(The Weitz Law Firm, P.A.)的總裁兼首席律師，並自稱為「殘疾人社區的倡導者」。律所官網寫道，韋茨曾代理過大量聯邦和州級民事案件，並以殘疾人法為主要業務，有佛州和紐約州的執業資格。

庭審紀錄顯示，52名被告除華埠大量餐館外，還有按摩店、理髮店、奶茶店和麵包店等商家。一位曾經被林國強提告的店主表示，當時收到法院傳單後一度想堅持應訴，但被法庭工作人員告知過程需耗時許久，且還需支付高昂的律師費，最終才選擇和解，金額超過4500元。

被告的商家們表示，多數人抱著「花錢消災了事」的心態，選擇和解並簽署保密協議。在多數案件中，林國強要求數千至數萬元的和解金額，範圍多在1000至1500元間，51起案件中，僅有四個店家選擇反告。

控告書顯示，林國強報住在羅斯福島(Roosevelt Island)，在他提出的訴訟中，援引法律包含殘疾人法案(Americans with Disabilities Act)、紐約州人權法(NY Human Rights Law)和紐約市人權法(NYC Human Rights Law)。

華埠 佛州 紐約州

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