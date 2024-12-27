哈德遜廣場冬至口琴節 華人熱情參與

華人不畏嚴寒，參與第15屆冬至口琴節。(主辦方提供)

由「紐約製造音樂節」(Make Music New York)主辦的第15屆冬至口琴節(Harmonica Holiday Jam)，近日在曼哈頓 哈德遜廣場(Hudson Yards)舉行，吸引大量口琴及音樂愛好者和遊客參與，共同演繹多首經典歌曲；參與者不僅能欣賞音樂，也有機會學習如何演奏口琴。

活動組織者、口琴演奏家何家義表示，他自2009年起開始組織年度口琴節，活動每年分別在夏至和冬至在曼哈頓不同地點舉行。何家義指出，每年的活動都會免費發放口琴，以鼓勵公眾參與並學習口琴。他強調，今年的活動不僅吸引了眾多初學者和愛好者，還有職業音樂家的加入，使得音樂節更具多樣性和吸引力。

何家義說，當日冬至的紐約迎來了今年最寒冷的一天，儘管下雪之後颳起了大風，樂譜架和麥克風支架多次被風吹倒，但參與者的熱情絲毫未減。他還表示，「儘管天氣寒冷到手機無法拍照，圓珠筆因凍結無法書寫，參加活動的人依然絡繹不絕，還有人領到了免費的口琴。」

參與者中不僅有年輕人和學生，甚至有使用助行器到場的長者，當中許多人戴著手套吹奏口琴。主辦方表示，今年的活動特別受到華人 社區的歡迎，其中不乏來自「Health Advocates for Older People」組織的免費口琴班的華裔 學員，如李健昌、林秀美和朱建文等人，到場共襄盛舉。