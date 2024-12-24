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打擊餐廳訂位黑市 州長簽署反假冒法案

記者曹馨元╱紐約報導
中文社交媒體小紅書上常有「出訂位」的帖子，針對餐廳通常是「網紅」餐廳或酒吧。(圖片截自小紅書)
中文社交媒體小紅書上常有「出訂位」的帖子，針對餐廳通常是「網紅」餐廳或酒吧。(圖片截自小紅書)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)近日簽署「餐廳預訂反假冒法案(Restaurant Reservation Anti-Piracy Act)」，以打擊出售熱門餐廳訂位的「黑商」及「黑市」。該法案於今年夏天首次在紐約州議會通過，在全美尚屬首例。

在餐飲、旅遊業高度發達的紐約，許多大熱餐館都「一座難求」，更有甚者會在每周特定時段放出少量預訂位，食客需第一時間上網預訂。一部分「訂餐黃牛」便將此作為商機，通過自動程序一次性預定多個位置，並高價售賣給食客；此類預定售價可高達數百元，且不包含餐食價格。

霍楚表示，紐約擁有全世界最頂尖的餐廳，但無論是本地熱門餐廳或新晉高級餐廳，顧客都應該得到一個公平的制度。該法案禁止第三方訂位平台提供未經授權的餐廳預訂，但不針對Dorsia等合法的訂位交易平台。

訂位交換或售賣在新冠疫情後興起，部分原因是由於疫情期間，若消費者在臨近用餐時間突然發現自己染上新冠病毒，便會在Reddit等線上論壇出讓自己的訂位。

中文社交媒體小紅書上常有「出訂位」的帖子，針對餐廳通常是「網紅」餐廳或酒吧，且許多貼主會提供不同時間段的多個訂位。蔡先生就曾在小紅書上買過酒吧Double Chicken Please的三人訂位，這家位於曼哈頓下東城的酒吧因被評上全球酒吧第二名而名聲大噪，在預訂平台上長期全時段滿座。

「當時就是因為很好奇，很想和朋友一起試一試，」蔡先生說，自己其實並沒有主動在小紅書上找售賣訂位的黃牛，而是被平台主動推送了，「最後收了我總共30元，還告訴了我他的訂位姓名和郵箱，到現場才能應付餐廳員工」。

蔡先生表示，紐約客對網紅餐廳趨之若鶩，才導致僧多粥少；對於大熱餐廳，很多小紅書上的訂位指南貼都稱需要「掐點」反覆刷新預訂平台，才可能搶到位置，「太誇張了。」

小紅書 疫情 紐約州

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