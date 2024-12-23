性騷醜聞發酵 涉包庇總警司 市警又一高官下台

市警總警司馬德雷(圖右)的職場性醜聞持續發酵，據報曾在內部調查中涉嫌包庇馬德雷的市警前內務局主任伊格萊西亞斯，在醜聞爆發後迅速遭到局長蒂池(圖中)的解職。(記者劉梓祁╱攝影)

市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)遭指對女下屬存在不端性行為而導致的人事風波持續發酵，市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)在21日晚間宣布，解除原內務局(Internal Affairs)主任伊格萊西亞斯(Miguel Iglesias)的職務。

被解職後的伊格萊西亞斯已提交了退休申請，他的職位由在內務局服務了38年的湯普森(Edward Thompson)接任。目前警局尚未對他下台的原因作出官方說明，但根據報導，這項人事變動很可能與馬德雷的醜聞有關。

根據「紐約郵報」(NY Post)的報導，馬德雷的女性下屬艾普斯(Quathisha Epps)指控馬德雷曾多次利用權力強迫她與其發生性關係，並以為她增加加班費為回報。人事紀錄顯示，艾普斯去年的加班工時達到1627小時，基本工資與加班費相加，她的全年總收入超過40萬元。目前，至少還有兩名女性下屬公開指控馬德雷行為不當，而報導也援引警局內部人士的說法，稱馬德雷行為不檢「是公開的秘密」。

該報導援引消息人士的說法，稱伊格萊西亞斯與馬德雷德關係「非常緊密」，曾多次無視或拖延上級要求他調查這一異常加班情況的指示，還曾發言為馬德雷開脫。因而，在馬德雷的醜聞爆發並宣布辭職後，蒂池迅速批准了他的辭呈並旋即將矛頭對準了伊格萊西亞斯。她在一份聲明中表示，內務局必須致力於維護誠信，根除各種形式的腐敗，該局負責人「是維護職業榮譽和尊嚴以及維護公眾信任的關鍵職位」。