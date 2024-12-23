性騷醜聞發酵 涉包庇總警司 市警又一高官下台
市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)遭指對女下屬存在不端性行為而導致的人事風波持續發酵，市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)在21日晚間宣布，解除原內務局(Internal Affairs)主任伊格萊西亞斯(Miguel Iglesias)的職務。
被解職後的伊格萊西亞斯已提交了退休申請，他的職位由在內務局服務了38年的湯普森(Edward Thompson)接任。目前警局尚未對他下台的原因作出官方說明，但根據報導，這項人事變動很可能與馬德雷的醜聞有關。
根據「紐約郵報」(NY Post)的報導，馬德雷的女性下屬艾普斯(Quathisha Epps)指控馬德雷曾多次利用權力強迫她與其發生性關係，並以為她增加加班費為回報。人事紀錄顯示，艾普斯去年的加班工時達到1627小時，基本工資與加班費相加，她的全年總收入超過40萬元。目前，至少還有兩名女性下屬公開指控馬德雷行為不當，而報導也援引警局內部人士的說法，稱馬德雷行為不檢「是公開的秘密」。
該報導援引消息人士的說法，稱伊格萊西亞斯與馬德雷德關係「非常緊密」，曾多次無視或拖延上級要求他調查這一異常加班情況的指示，還曾發言為馬德雷開脫。因而，在馬德雷的醜聞爆發並宣布辭職後，蒂池迅速批准了他的辭呈並旋即將矛頭對準了伊格萊西亞斯。她在一份聲明中表示，內務局必須致力於維護誠信，根除各種形式的腐敗，該局負責人「是維護職業榮譽和尊嚴以及維護公眾信任的關鍵職位」。
市府發言人發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)表示，市長亞當斯(Eric Adams)正在與蒂池合作，對市警內部進行更廣泛的審查，以確保不再有高級官員濫用權力。參選州長的布朗士國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)對蒂池的處理決定表示讚賞，他在社群平台上發帖稱，「這就是我們常說的『問責』，辜負紐約市民的人就該被解雇。」
上一則
行搶未果反遭刺死 皇后區地鐵7號線1死1傷
下一則
FB留言