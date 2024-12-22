假期網購熱 州府籲小心包裹被盜

隨著假日期間網購和包裹配送量激增，紐約州府提醒消費者謹防被偷，並給多項建議。(記者高雲兒╱攝影)

隨著假日期間網購和包裹配送量激增，紐約州府提醒消費者謹防被偷，並給出多項建議。州務卿莫斯利(Walter Mosley)強調：「假日期間的每份禮物都寄託著心意，不應落入小偷之手。請務必採取額外預防措施，確保您和家人可以安心度過這個節日季。」

根據全國零售聯合會的數據，今年「黑色星期五 」到「網絡星期一」期間的購物量創下新高，表明消費者支出熱潮仍在持續。這也導致包裹配送量增加，消費者面臨更高的包裹被盜風險。據非營利組織「商業改善機構」(Better Business Bureau)統計，去年被竊包裹總價值超過180億元。

為了幫助消費者保護自身利益，州府提出以下防盜建議：追蹤包裹動態非常重要，許多快遞公司提供即時追蹤和個性化提醒功能，幫助消費者及時取回包裹，減少暴露風險；安排在有人在家的時間收貨，並密切關注包裹動態，第一時間將其取回室內；如果無法在家收包裹，可以請值得信賴的鄰居代為收取，或選擇送至可以面對面接收的地址；安裝監控或門鈴攝像頭雖然無法完全阻止小偷，但可以記錄包裹送達的時間，幫助快速取回，如包裹被盜，錄像還可以作為報警的重要證據。

另外，如果送貨時不在家，許多零售商 提供「送至店鋪」服務，消費者可以選擇將商品送到實體店，並在方便的時間自行取回；大多數快遞公司提供替代配送選項，例如將包裹轉送至當地合作商家或快遞公司的自提點；民眾也可在外出時，申請暫停所有配送服務；網購頻繁的消費者可以考慮使用包裹儲物櫃、個人鎖箱或智能快遞櫃來存放包裹，增加安全性；特別是高價物品，選擇需要簽收確認的配送方式，避免包裹被隨意放置在門口。

還需注意的是，假日期間的釣魚 詐騙案件同樣高發，騙子經常冒充快遞公司和零售商等，發送釣魚郵件或短信，誘導消費者點擊可疑鏈接或提供個人信息。消費者應避免點擊郵件或短信中的不明鏈接，而是自行打開瀏覽器輸入公司官網；如果收到要求驗證地址或支付費用的意外短信或電話，應直接致電官方客服核實真偽，避免因提供敏感信息而陷入身分盜竊風險。