我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

假期網購熱 州府籲小心包裹被盜

記者高雲兒╱紐約報導
隨著假日期間網購和包裹配送量激增，紐約州府提醒消費者謹防被偷，並給多項建議。(記者高雲兒╱攝影)
隨著假日期間網購和包裹配送量激增，紐約州府提醒消費者謹防被偷，並給多項建議。(記者高雲兒╱攝影)

隨著假日期間網購和包裹配送量激增，紐約州府提醒消費者謹防被偷，並給出多項建議。州務卿莫斯利(Walter Mosley)強調：「假日期間的每份禮物都寄託著心意，不應落入小偷之手。請務必採取額外預防措施，確保您和家人可以安心度過這個節日季。」

根據全國零售聯合會的數據，今年「黑色星期五」到「網絡星期一」期間的購物量創下新高，表明消費者支出熱潮仍在持續。這也導致包裹配送量增加，消費者面臨更高的包裹被盜風險。據非營利組織「商業改善機構」(Better Business Bureau)統計，去年被竊包裹總價值超過180億元。

為了幫助消費者保護自身利益，州府提出以下防盜建議：追蹤包裹動態非常重要，許多快遞公司提供即時追蹤和個性化提醒功能，幫助消費者及時取回包裹，減少暴露風險；安排在有人在家的時間收貨，並密切關注包裹動態，第一時間將其取回室內；如果無法在家收包裹，可以請值得信賴的鄰居代為收取，或選擇送至可以面對面接收的地址；安裝監控或門鈴攝像頭雖然無法完全阻止小偷，但可以記錄包裹送達的時間，幫助快速取回，如包裹被盜，錄像還可以作為報警的重要證據。

另外，如果送貨時不在家，許多零售商提供「送至店鋪」服務，消費者可以選擇將商品送到實體店，並在方便的時間自行取回；大多數快遞公司提供替代配送選項，例如將包裹轉送至當地合作商家或快遞公司的自提點；民眾也可在外出時，申請暫停所有配送服務；網購頻繁的消費者可以考慮使用包裹儲物櫃、個人鎖箱或智能快遞櫃來存放包裹，增加安全性；特別是高價物品，選擇需要簽收確認的配送方式，避免包裹被隨意放置在門口。

還需注意的是，假日期間的釣魚詐騙案件同樣高發，騙子經常冒充快遞公司和零售商等，發送釣魚郵件或短信，誘導消費者點擊可疑鏈接或提供個人信息。消費者應避免點擊郵件或短信中的不明鏈接，而是自行打開瀏覽器輸入公司官網；如果收到要求驗證地址或支付費用的意外短信或電話，應直接致電官方客服核實真偽，避免因提供敏感信息而陷入身分盜竊風險。

釣魚 零售商 黑色星期五

上一則

媽媽聯誼會捐助食物銀行5000美元

下一則

亞裔涉嫌大樓內偷包裹 警方追緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

加強節日地鐵安全 州府增派250國民兵

加強節日地鐵安全 州府增派250國民兵
紐約客談／地鐵頻故障 老舊非唯一原因

紐約客談／地鐵頻故障 老舊非唯一原因
亞馬遜推網購汽車 48城市開賣 先售10款現代汽車

亞馬遜推網購汽車 48城市開賣 先售10款現代汽車
國民兵任務完成 下周撤離紐約市無證客庇護所

國民兵任務完成 下周撤離紐約市無證客庇護所

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

2024-12-20 19:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

2024-12-15 01:30
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切