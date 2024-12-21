陳學理勝選答謝宴 公布團隊成員
第17選區候任州參議員陳學理日前晚間在布碌崙(布魯克林)新鳳凰城海鮮大酒樓舉辦勝選答謝宴，向一路支持的社區義工及民眾致謝。宴會席開70桌，邀請眾多社區人士及民選官員參與，陳學理也在晚宴上宣布未來團隊的部署計畫。
宴會前陳學理參加了特殊高中入學考試(SHSAT)合同投票表決的聽證會，他後來在答謝宴上開場致詞，表達對考試遭政治化的擔憂，認為考試是實現公平的唯一途徑，他將努力代表布碌崙南區及每個努力的學生和家長發聲；此外，陳學理在宴會中也感謝選舉期間一路協助的義工和民眾，表示自己在社區居住47年，期望未來能攜手不同族裔的民眾及民選官員，一起打造更強大的社區。
當晚陳學理也介紹了自己的工作團隊，包括將擔任幕僚長的維樂培(Vito LaBella)、副幕僚長的劉雅明(Yamin Lau)、負責選民服務的協調員陳丹泓、志工協調員殷曉玲、前市議員李凱健(Ari Kagan)，以及將擔任通訊主任的凌飛等人。
宴會也邀請眾多民選官員參與，包括布碌崙共和黨俱樂部主席巴薩米安(Richard Barsamian)、布碌崙保守黨俱樂部主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)、行政總監狄鍾琪、第45區州眾議員諾瓦克夫(Michael Novakhov)、第49選區州眾議員鄭永佳、前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)等人。
巴薩米安表示，陳學理的勝利就是社區的勝利，更是華裔美國人的勝利。鄭永佳則表示，陳學理為社區貢獻良多，而他也將與陳學理一起維護民眾的權益，並努力保護社區的安全，他也相信「明年將會是社區最好的一年」。
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