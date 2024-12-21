班森賀華人社區服務中心 為老人慶聖誕

民代到班森賀華人社區服務中心，為老人歡慶聖誕。(記者胡聲橋╱攝影)

班森賀華人 社區服務中心日前為該中心的老人慶祝聖誕節 ，到現場致賀的民代包括州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳(Lester Chang)、候任州參議員陳學理(Steve Chan)等人，出席當日活動的還有市議員莊文怡的副幕僚長黃美貞、寇頓幕僚長賀立寧，以及海灣大道商會會長李志波。

華人社區服務中心負責人羅添福首先向在座的老人和到訪的嘉賓致上節日的問候，祝長者們身體健康、心情愉悅，他也感謝各位民代一年來對該中心的支持和幫助，希望該中心在大家的扶持下不斷向前發展。

寇頓不僅向各位致以節日問候，還提到了86街遊民 所的抗爭，他強調抗議活動不會停止，直至取得最後的成功，他也透露市府如今對86街遊民所不聞不問，對於民眾的提問也不給答覆。寇頓說，儘管如此，他的辦公室並沒有停止行動，他們現在通過各種信息查詢發現，86街遊民所的開發商多年來一直給市長亞當斯(Eric Adams)捐款，且數額很大，開發商同時還給其他官員提供經費，甚至有違規之嫌，他希望這些發現將有利於解決問題。

鄭永佳用廣東話向老人表達問候，華社服務中心行政總監吳燕珊表示，鄭永佳剛當議員時，基本不會說中文，但現在通過兩年的練習，已經能熟練用廣東話表達，讓長者倍感親切。

陳學理則祝願大家歲歲平安、事事順心，表示他是大家的好鄰居，民眾若有問題可以找他，他一定全力以赴幫忙；該服務中心的聖誕節慶祝活動，由藍十字保險公司與真愛護理公司合辦。