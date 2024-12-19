三大圖書館統計…2024最受歡迎書籍 華裔小說登榜

紐約市圖書館借閱最多書籍，華裔作家匡靈秀作品「黃色臉孔」入圍前十。(取自公共圖書館)

紐約市三大圖書館 系統——紐約公共圖書館(NYPL)、布碌崙 (布魯克林)公共圖書館(BPL)與皇后區 公共圖書館(QPL)近日首度合併統計資料，聯合公布2024年最受讀者歡迎書籍榜單，其中華裔作家匡靈秀(R. F. Kuang)的小說「黃色臉孔」(Yellowface)入圍前十。

根據榜單，由澤文(Gabrielle Zevin)著作，以愛情、友誼與電子遊戲為題材的小說「Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow」為全市圖書借閱冠軍，其次是亨利(Emily Henry)的小說「快樂之地」(Happy Place)，講述一對夫婦如何處理戀愛及分手的複雜故事，以及在今年狂銷數百萬冊、雅羅斯(Rebecca Yarros)的浪漫奇幻作品「第四翼」(Fourth Wing)。

若細分至各區，其首選書籍則各有不同。在布碌崙，仍是「Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow」位居榜首，曼哈頓則以麥布萊德(James McBride)榮獲美國國家圖書獎的「人間天堂雜貨鋪」(The Heaven & Earth Grocery Store)最受歡迎，而皇后區最高借閱量的作品為「第四翼」。

在總榜中，華裔作家匡靈秀(R. F. Kuang)的小說「黃色臉孔」位列第九。據介紹，該作品講述了當代出版圈的故事，情節為一名白人作者冒充已故的亞裔作者，竊取其遺作出版。小說通過一名白人女作家之口，探討了美國出版業的「身分政治」問題。

在該作品出版前，匡靈秀將書稿前100頁寄給經紀人時曾被拒絕，因後者認為沒有出版社願意支持一本可能冒犯出版業界人士的小說。匡靈秀在和經紀人經過充分溝通後，最終還是決定寄出稿件，隨後收穫熱烈反應。

匡靈秀出生於中國廣州，她的父母在她四歲時從中國移民美國德州。她的第一本小說取材自中國抗日戰爭，後來衍生為三部曲的「罌粟戰爭」(The Poppy War)。她後來開始寫作奇幻小說，「巴別塔學院」2022出版後登上了「紐約時報」暢銷榜冠軍。

紐約公共圖書館首席館長班儂(Brian Bannon)指出，不同行政區在閱讀傾向上展現出不同特色。他發現布朗士(Bronx)讀者偏好驚悚、回憶錄與歷史小說；曼哈頓讀者傾向文學小說、社會現實主題作品；皇后區則偏好奇幻、驚悚及多元文化聲音。