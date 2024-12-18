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打擊華埠仿冒品 警沒收價值數百萬箱包 被指治標不治本

記者和釗宇╱紐約報導
市警17日早來到華埠勿街展開執法行動，共沒收價值數百萬元的假冒箱包。(記者和釗宇╱攝影)
市警17日早來到華埠勿街展開執法行動，共沒收價值數百萬元的假冒箱包。(記者和釗宇╱攝影)

曼哈頓華埠一帶仿冒品市場猖獗，市警17日早來到華埠勿街(Mott St)展開執法行動，共沒收價值數百萬元的假冒箱包。警方表示，此類執法行動將常態化，未來會不定期進行。

市警執法小組17日早8時左右就來到勿街交格蘭街(Grand St)一帶展開執法活動，據周邊小商業者反映，警方來到以後就將擺在街上的仿冒箱包直接裝車，但沒有逮捕任何人。

據一名執法警員介紹，本次執法活動沒收的仿冒箱包價值數百萬元，警方以後會將此類執法活動常態化，並擴展到華埠其他街區。

在執法地點附近經營雜貨店的黃小姐表示，非洲裔商販在華埠販賣仿冒品屢禁不止，堅尼路及其以南的勿街更是猖獗，而攤販的頻繁活動也引起附近商家的不滿，甚至導致攤販內部競爭激烈，因此猜想此次執法活動是競爭對手舉報。

她也表示，感覺近期警方的執法活動已經更加頻繁，她在一個月內已經兩次目睹警方執法。另一名店員劉女士則說，她清晨上班就看到警方在街上沒收仿冒箱包，最後裝了一大卡車。

販賣仿冒品已經是華埠社區多年來的頑疾，對社區治安造成隱患，幾個月前就曾發生一起華人女子攻擊非洲裔攤販的事件。而曼哈頓華埠五分局新任局長尼爾森(Craig Nilsen)此前也表示，堅尼路的仿品市場是華埠長期存在的問題之一，會在和社區溝通過程中制定工作計畫，然後解決問題。

不過，東華協會主席于金山表示，警方執法打擊仿冒品銷售是治標不治本，「警察不可能天天執法，只能偶爾為之，但仿冒品可是源源不斷從海關進入美國，送到商販手中。很顯然，美國海關沒有對仿冒品認真稽查，只有海關把關嚴格，才能從根源上解決這個問題。」

華埠 曼哈頓 華人

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