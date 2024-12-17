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紐約幼獅青少年管弦樂團聖誕演出 增觀眾合唱炒熱氣氛

記者尤昱程／紐約報導
紐約幼獅青少年管弦樂團第27屆聖誕音樂會，為現場觀眾帶來一場充滿節日氛圍的音樂盛宴。(記者尤昱程／攝影)
紐約幼獅青少年管弦樂團第27屆聖誕音樂會，為現場觀眾帶來一場充滿節日氛圍的音樂盛宴。(記者尤昱程／攝影)

紐約幼獅青少年管弦樂團(Youth Orchestra, CYCNY)日前在貝賽158中學舉行第27屆聖誕音樂會，吸引近300名觀眾前來觀賞，節日氣氛濃厚。

音樂會今年的曲目特別挑選了多元的風格與文化元素，既有經典曲目如「輕騎兵序曲」，也有現代創作如台灣作曲家梁婉筠的「美好時光」，樂團音樂總監方秀蓉表示，這些曲目不僅挑戰了年輕團員的技術，更展現了音樂與文化的深度融合。

在中場休息前也特別設計了「聖誕歌曲一起唱」的橋段，由音樂總監鍾啓仁帶領觀眾合唱多首耳熟能詳的聖誕歌曲，包括「Joy to the world」與「Silent night」，現場氣氛熱烈。

方秀蓉表示，音樂教育不僅是技術的訓練，更是對毅力、耐心與創造力的培養，「即使孩子未來不選擇音樂作為職業，學習音樂所建立的核心素質，將成為他們進入任何領域時的寶貴資產。」

本次音樂會由行政總監張俊生、打擊樂指導林季靜、管樂指導張若葳、鋼琴指導張紀葳、管樂指導廖信惠、室內樂指導洪立玲及所有學生共同努力完成，並在觀眾熱烈掌聲中，音樂會完美落幕。

紐約僑教中心主任陳永豐、州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)等人也到場支持。劉醇逸表示，這場別具意義的音樂會已經舉辦將近30年，不僅造福社區居民，更為學生提供展現自我的機會，值得大力推廣。

音樂總監鍾啓仁帶領觀眾合唱多首耳熟能詳的聖誕歌曲，包括「Joy to the w...
音樂總監鍾啓仁帶領觀眾合唱多首耳熟能詳的聖誕歌曲，包括「Joy to the world」與「Silent night」，現場氣氛熱烈。(記者尤昱程／攝影)

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