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申請大學補助 12╱16線上講座

記者高雲兒╱紐約報導

「通往大學的道路」系列講座的第三部分將於本月16日(周一)晚上6時30分至8時在線上舉行，本次講座的主題是「如何支付大學費用和申請經濟補助」，由紐約大學及紐約州教育廳語言RBERN大都會教育中心的專員金世芸主講；講座將以英語和中文雙語進行，旨在幫助學生和家長了解大學經濟補助的基本概念和申請過程。

在講座中，金世芸將深入講解大學費用的構成及經濟補助的重要性，並介紹助學金、獎學金及聯邦貸款等不同形式的經濟支持方案。此外，她還將說明基於需求的補助，包括州政府的經濟補助計畫及大學提供的機構補助，同時講座將涵蓋如何填寫聯邦學生援助免費申請表(FAFSA)及尋找和申請各類獎學金的實用方法。

金世芸說，此次活動特別適合高中英語學習生及其家長參與，也歡迎家長聯絡員、社區人士及教育工作者加入，共同了解高中畢業生進入大學所需的資源和流程。

活動將於16日(周一)晚上6時30分準時開始，有興趣的家長和學生可通過以下鏈接報名：https://shorturl.at/X8BNj；主辦方建議民眾盡快註冊，以確保參與資格，如有任何問題，請直接聯繫金世芸，郵箱地址為[email protected]

大都會 貸款 紐約州

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