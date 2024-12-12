市議會資助150萬 為貧困孕媽發現金

歐德思與一名受助母親交流。(記者許君達╱攝影)

市議長歐德思(Adrienne Adams)11日宣布，市議會將在2025財年內為紐約市 「橋樑項目」(Bridge Project)提供150萬元支持，為處於困境的孕婦和新媽媽提供現金。

「橋樑項目」是全美最大的無條件育兒現金資助項目之一，每兩周向參與項目的母嬰直接發放現金，發放期限最長可持續三年。成立以來，該項目在紐約市等地已資助超過1300名低收入 母親，資助金額超過3500萬元。

市議會投入的150萬元資金，將幫助「橋樑項目」增加161名幫扶對象，這些孕婦和新媽媽普遍生活在無家可歸的邊緣，或正在逃離家庭暴力。根據幫扶方案，接受幫扶的孕婦在分娩前，將一次性獲得2500元補貼，產後的最初15個月，每月可領取1000元，此後的21個月，每月領取500元。補貼以現金發放，新媽媽或準媽媽們可使用這筆資金購買任何用品。

數據顯示，與懷孕有關的支出往往成為壓垮本就經濟拮据的女性的最後一根稻草，使她們陷入無家可歸的境地。紐約市每年有超過1400名嬰兒出生在庇護 所系統中。而經濟困窘和住房不穩定更令孕婦難以獲得優質的產前護理，導致懷孕期間和產後更易出現身心健康問題，令新生兒缺乏應有的照顧。