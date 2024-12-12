答謝社區支持 陳學理、鄭永佳訪中華公所

鄭永佳對陳學理的當選表示「實至名歸。」(記者范航瑜╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)第17選區候任州參議員陳學理與8大道州眾議員鄭永佳11日拜訪紐約中華公所，感謝社區在陳學理競選過程中的支持。他們均反對堵車費 及設立社區遊民 所，並表示兩黨應合作尋求共同利益。

陳學理表示，此行目的是為了感謝競選期間支持他的鄉親，「我們都在同一條船上，對於家庭、兒童、教育和工作都有共同的價值觀和信念。我們將共同努力，讓紐約市再次偉大。」

儘管身為南布碌崙參議員，陳學理強調，他將為所有華人社區發聲。例如曼哈頓華埠民眾關注的堵車費問題，他表示，華埠的經濟已經面臨諸多挑戰，實施堵車費只會雪上加霜。布碌崙的經驗證明，民主黨和共和黨在這一點上是可以合作的。

鄭永佳對陳學理的當選表示「實至名歸。」他提到，長期以來，南布碌崙的華人居民的聲音未得到充分代表，並期待陳學理能夠改變這一現狀，「明年川普總統上台後，也將會給我們更多力量。」

兩人還討論了「庇護城市」政策以及遊民安置問題。陳學理表示，兩黨應合作尋求共同利益，但任何改變都無法一蹴而就。兩人均反對在社區內設立遊民所。鄭永佳認為，應將有毒癮或心理健康問題的遊民，安置在遠離住宅區的地點，例如雷克島(Rikers Island)或蘭德爾島(Randall's Island)。陳學理也說，如同法律規定菸草店等店鋪不能設在學校附近，地鐵站周圍500呎內也都不應設置遊民所，「這都是為了我們孩子的安全。」