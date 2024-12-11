阿茲海默關愛中心「愛相隨、心相連」活動 發追蹤項鍊

阿茲海默症關愛服務中心將於16日舉辦失智症活動。圖為該服務中心過去在布碌崙華社舉辦相關活動。(本報檔案照)

為了支持家中患有失智症親人的家庭，阿茲海默症 關愛服務中心將於本月16日(周一)聯合松柏之家社區服務中心、愛心接力基金會，在布碌崙 (布魯克林)戴克高地舉辦「愛相隨、心相連」失智症家庭活動，為當地民眾帶來資源，呼籲有需要的家庭積極報名參與。

主辦方表示，照顧患有失智症的親人是一段充滿挑戰的旅程，若借助社區提供的資源，或者能讓這段經歷更為容易一些；當日邀請了紐約哥倫比亞大學 社會工作學院教授、博士梅玉嬋擔任主講嘉賓，帶來「失智症帶給我們的挑戰」主題講座，傳授家庭有關照顧失智症親人的方法和技巧；另外由愛心接力基金會贈送的愛心項鍊，將作為跟蹤儀器戴在長者身上，協助民眾追查他們的下落。

主辦方表示，建議已出現記憶問題、或有早期失智症狀的長者領取愛心項鍊，對此呼籲其親友攜帶蘋果手機到活動現場，將會幫助下載相關應用程序，並教導使用方法及幫忙匹配儀器。

該活動將於本月16日(周一)下午1時至4時，在松柏之家服務中心舉行，地址是布碌崙15大道6915號；主辦方呼籲家中有失智症親人的家庭積極參與活動，也可留下聯繫方式，以便後繼獲得更多的服務和資源；欲參加活動，請撥打至(646)744-2976給黃芮、或(646)744-2951給石蔚靜報名登記。