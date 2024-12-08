華埠最高 孔子大廈聖誕樹點燈迎佳節

孔子大廈聖誕點燈，華埠迎最高聖誕樹。(記者劉梓祁╱攝影)

聖誕節將至，曼哈頓華埠 孔子大廈於6日舉辦亮燈儀式，將創下華埠地區高度紀錄的聖誕樹點亮，不僅象徵著節日的喜悅和團聚，也展現社區的團結與活力，吸引多位民選官員和社區成員到場同樂。

孔子大廈副董事長于金山表示，本年的聖誕樹「特別高挺」，高達25呎，且加上底座的高度為30呎，為「華埠地區最高的聖誕樹」。在儀式開始前，孔廈員工還將庭院中的橡樹、長青樹和柏樹都掛上燈飾，營造出璀璨奪目的光芒。

亮燈儀式開始前，由中華海外宣導會牧師林永裕宣讀禱詞，為所有到場人士致以節日祝福。活動還邀請華埠兒童培護中心的40位兒童，以及中華海外宣導會姐妹合唱團的數十位長者，在場表演歌舞和詩歌，增添節日氣氛。

孔子大廈董事長梅犖生表示，聖誕是每年一度的重要節日，象徵愛和希望，因此點亮儀式不僅是慶祝節日的傳統，也代表著社區的團結與和諧共處，希望全體居民安居樂業、在新一年一切順利。

國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)說，在川普(Donald Trump)就任總統後，將會竭力確保華埠居民「繼續得到應得的聯邦服務」，如稅務和移民等問題，並會繼續華埠移動辦公室的工作。他還說，在川普首次任期內出現的問題，將會被嚴格監督和應對，以防止歷史重演。

當選曼哈頓民事法庭第二選區法官的華裔律師田譚建嬣(Alice Tam Tien)，也用粵語致以節日祝福。根據市府，她將在2025年1月1日就職。同時到場的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)和市議員馬泰(Chris Marte)也對孔子大廈致謝，強調該活動不僅美化社區，也增強了居民間的連結。

隨著夜幕降臨，全體人士聚集在孔廈廣場中央，在歡樂的歌聲和掌聲中將燈光點亮。同時到場的還有州參議員劉醇逸、孔子大廈副董事長廬元龍和駐紐約台北經濟文化辦事處行政組長黃韋仁等人。