金兌錫等致信州長 籲保障家庭護理員工資

金兌錫(左)聯合30名立法者致信給州府，要求立即實施勞工法，賠償家庭護理人員。(本報檔案照)

皇后區州眾議員、州眾議會老齡委員會主席金兌錫4日聯合兩黨的30名市、州立法者寄信給州勞工 廳、以及州長霍楚 (Kathy Hochul)，要求立即執行紐約州 的勞工法來保護紐約人民，並保障家庭護理人員免遭工資盜竊；據悉，家庭護理員因工資盜竊而尋求賠償的爭議已持續多年，此次則是立法人員為避免他們被剋扣工資所做出的最新努力。

早在去年8月，數百名家庭護理員提交了第78條請願書(Article 78 Petition)，要求州勞工廳重啟家庭護理員長年薪資被盜的調查，在這些案件中，有大量的確鑿證據表明，24小時制輪班工作的護理員被迫連續工作，獲得的薪資低於最低工資，同時獲得很少甚至沒有加班費。

在聯名信中，立法人員表示，儘管如此，州勞工廳隨後卻毫無理由地撤銷了這些涉及數百名護理人員的案件，而直到今年10月，紐約高等法院才做出裁決，命令該廳重新審理護理員的工資盜竊案件。

「我敦促你們立即遵守法院的命令，重新審理案件，並執行紐約州勞工法」，金兌錫向州勞工廳廳長李爾登(Robert Reardon)和紐約州長霍楚喊話道，必須在這些案件中快速執行紐約州的「最低工資法」、以及「家庭護理人員工資平等法」(NYS Home Care Worker Wage Parity Law)，讓違法的雇主趕緊向員工支付拖欠的工資。

金兌錫表示，紐約州受到法律制約，可有時候一些營利機構總是想辦法要阻擾法治的約束；他想要提醒州立法者，過去通過這些法案正是為了保護勞動人民免受剝削和不人道的工作條件，因此必須維護法律、調查一切不合法的盜竊行為，「我們敦促州勞工廳遵守機構的職責，立即向工人提供賠償。」