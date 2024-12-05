第44區市議員特別選舉 2人宣布參加

第44區市議員參選人蒂施勒。(蒂施勒參選網站)

第44區市議員葉格(Kalman Yeger)當選第41區州眾議員後，第44區市議員將舉行特別選舉填補這個空缺席位。截至目前，已有兩人宣布參選，其中一人是現任第22區州參議員 菲爾德(Simcha Felder)，另一名宣布參選的是社區領袖蒂施勒(Heshy Tischler)。

第44區市議員選區是一個猶太 人占多數的選區，該選區與華人 占多數的第43選區有很大一部分相鄰，而且44選區內的波羅園(Borough Park)、班森賀和格雷夫森德(Gravesend)，都居住著不少華人。

根據猶太社區媒體Boropark24的報導，第22區州參議員菲爾德已經遞交文件，參加第44區市議員特別選舉的角逐。菲爾德在剛剛過去的11月普選中，成功連任第22區州參議員。菲爾德是一名資深的政界人士，曾於2001年當選為第44區市議員，並於2005年和2009年獲得連任。從2013年至2023年，菲爾德曾擔任第17選區州參議員，從2023年至今，菲爾德擔任第22區州參議員。菲爾德是民主黨籍，但他的政治立場偏於保守。

另一名宣布參選第44區市議員的是社區人士蒂施勒，他於本月3日正式宣布參選。蒂施勒稱自己是當地居民的堅定擁護者和長期的社區領袖。「我們的社區需要一位像我這樣大膽的領導者，我將堅定地維護我們的價值觀、公共安全和自由，使我們的社區變得強大。作為你們的代表，我將確保在市議會能夠清楚地聽到我們的聲音」。

蒂施勒的主要綱領包括捍衛公共安全、反對歧視猶太人以及為納稅人而戰。蒂施勒之前曾參選過多個民選官員職位。