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黑五挖折扣 AI工具成新趨勢

記者馬璿╱紐約報導
隨著黑色星期五折扣季到來，一項新調查顯示，有44%的消費者開始使用ChatGPT等對話形式AI工具挖掘折扣，以省去親自到實體店選購的麻煩。(美聯社)
隨著黑色星期五折扣季到來，一項新調查顯示，有44%的消費者開始使用ChatGPT等對話形式AI工具挖掘折扣，以省去親自到實體店選購的麻煩。(美聯社)

隨著黑色星期五折扣季到來，一項新調查顯示，有44%的消費者開始使用ChatGPT等對話形式AI工具挖掘折扣，以省去親自到實體店選購的麻煩。

感恩節後的周五被視為聖誕購物季的開始，零售商為促進消費，便會推出系列活動吸引消費者。過去網路時代尚未興起時，許多民眾會自凌晨至商店排隊搶購「門市限定商品」；但2000年代後期後隨著電商的興起，黑色星期五銷售重點便逐漸轉移至電商平台。此趨勢在2020年疫情後蓬勃發展，零售商便提早推行促銷活動，最終形成「黑色11月」(Black November)。

在經濟與全球動盪影響之下，消費者開始尋求更高效率的購物策略，其中就包含AI工具的運用。許多消費者運用AI尋找優惠和推薦商品，甚至使用AI制定購物路線。

調研公司Attest本月初調查2000名消費者，共有44%的受調者使用AI尋找商品優惠，更有48%的消費者以AI獲得產品資訊與購物靈感。調查也表示，近40%的消費者「完全相信」AI工具提供的資訊。與此同時，亞馬遜及沃爾瑪等零售巨頭，也正在使用AI技術改進產品推薦功能和定價，沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey)稱此轉變為「未來的縮影」。

華人洪文御表示，他平時雖頻繁使用ChatGPT查找資料，但從未使用過AI工具搜尋黑五折扣。他過去大多使用小紅書等社群平台，或者是直接去經銷商官網搜尋折扣。他表示，雖然現在ChatGPT可以找到各大網站的優惠，但他認為網站資訊通常會更即時、更準確，所以他今年自11月初便開始在零售商網站上「海巡」，只要看到有興趣的商品便會放入購物車，最後一併在黑五購物季期間下單。

在科技領域工作的張先生表示，以他過去的購物經驗而言，輸入「黑五折扣」關鍵字常常會跑出與促銷無關的資訊，較難獲得精準的整理且較花時間。但自AI興起初期便開始大量使用的他，認為「資訊整合」是AI工具的最大優勢。他表示，因ChatGPT連結網頁的功能尚未健全，於是今年黑五折扣季，他透過微軟Edge搜尋引擎的對話功能，讓AI彙整結果並附上來源，快速且即時地獲得零售商的折扣資訊與網站連結，讓購物流程變得更加方便簡單。

他表示，AI不只可以運用在尋找購物折扣。以電商平台亞馬遜為例，當消費者想搜尋商品評價時，亞馬遜的Rufus功能便會協助整理該商品的評價概況，讓消費者不需一一搜尋就能得知其他購買者的回饋。

AI 零售商 黑五

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