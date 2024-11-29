霍楚回應川普政策：只保護合法身分移民
候任總統川普(Donald Trump)多次表示，他在入主白宮後將使用行政命令，單方面迅速對非法移民採取大規模驅逐行動。多名移民專家、學者表示，紐約市府及州府應推動對移民的地方性保護；而紐約州長霍楚(Kathy Hochul)則在近日稱，「若有人(移民)觸犯法律，我將第一個向移民局(ICE)報告。」
代表布碌崙(布魯克林)及皇后區的國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)表示，「川普的盟友在移民問題上和他一樣危險」。她認為，川普在第二個總統任期將更有經驗，且在共和黨主導國會的支持下，川普能更好地執行他在移民政策上的目標，「我們真的非常非常擔心。」
對於許多移民權益倡導者及移民律師而言，當前保護移民工作的重點在於強化地方法律，以減少地方政府與聯邦移民及海關執法局(ICE)的合作。
紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)主任錢惠妮(Wennie Chin, 音譯)表示，「現在是市長和州長真正決定他們想成為哪種類型的庇護城市或庇護州的時候了。」她希望紐約地方政府能強調庇護城市法，並為其增加抵禦性條款。
專家表示，目前尚不清楚市長亞當斯(Eric Adams)會如何回應川普將對地方政府施加的壓力；亞當斯在過去曾呼籲地方與聯邦機構加強合作，尤其是針對犯下暴力罪行的移民。
在本周的記者會上，霍楚已經明確區分了「有合法文件」的移民與「犯法、或在來美國前有犯罪紀錄」的移民，她稱只會保護沒有獲得合法身分的守法移民，「如果有人犯法，我將第一個打電話給移民局說，把他們帶走」。
目前，紐約市共有50萬名沒有永久身分的移民。而自2022年以來，常有批評指出，大量移民的湧入影響市民生活。在2023年的一項調查顯示，62%的紐約選民同意無證客危機可能「毀了這座城市」。在本次大選中，即使民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)承諾「確保邊境安全」，包括皇后區在內的許多移民最密集社區的選民，仍大幅傾向川普。
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