霍楚回應川普政策：只保護合法身分移民

紐約州長霍楚日前稱，「若有移民觸犯法律，我將第一個向移民局(ICE)報告」。(圖片來自於州長辦公室)

候任總統川普 (Donald Trump)多次表示，他在入主白宮後將使用行政命令，單方面迅速對非法移民 採取大規模驅逐行動。多名移民專家、學者表示，紐約市府及州府應推動對移民的地方性保護；而紐約州長霍楚(Kathy Hochul)則在近日稱，「若有人(移民)觸犯法律，我將第一個向移民局(ICE)報告。」

代表布碌崙(布魯克林)及皇后區的國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)表示，「川普的盟友在移民問題上和他一樣危險」。她認為，川普在第二個總統任期將更有經驗，且在共和黨主導國會的支持下，川普能更好地執行他在移民政策上的目標，「我們真的非常非常擔心。」

對於許多移民權益倡導者及移民律師而言，當前保護移民工作的重點在於強化地方法律，以減少地方政府與聯邦移民及海關執法局(ICE)的合作。

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)主任錢惠妮(Wennie Chin, 音譯)表示，「現在是市長和州長真正決定他們想成為哪種類型的庇護 城市或庇護州的時候了。」她希望紐約地方政府能強調庇護城市法，並為其增加抵禦性條款。

專家表示，目前尚不清楚市長亞當斯(Eric Adams)會如何回應川普將對地方政府施加的壓力；亞當斯在過去曾呼籲地方與聯邦機構加強合作，尤其是針對犯下暴力罪行的移民。

在本周的記者會上，霍楚已經明確區分了「有合法文件」的移民與「犯法、或在來美國前有犯罪紀錄」的移民，她稱只會保護沒有獲得合法身分的守法移民，「如果有人犯法，我將第一個打電話給移民局說，把他們帶走」。

目前，紐約市共有50萬名沒有永久身分的移民。而自2022年以來，常有批評指出，大量移民的湧入影響市民生活。在2023年的一項調查顯示，62%的紐約選民同意無證客危機可能「毀了這座城市」。在本次大選中，即使民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)承諾「確保邊境安全」，包括皇后區在內的許多移民最密集社區的選民，仍大幅傾向川普。