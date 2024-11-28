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感恩的季節…亞平會華埠舉辦午宴

記者劉梓祁╱紐約報導
感恩節到來前夕，亞平會華埠辦午宴。(記者劉梓祁╱攝影)
感恩節到來前夕，亞平會華埠辦午宴。(記者劉梓祁╱攝影)

亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)27日在曼哈頓華埠舉辦慶賀午宴，邀請多位民選官員、董事會成員及社區代表出席，以慶祝假日季(Holiday Season)的到來，並加深社區聯繫及討論未來發展的方向。

該活動由亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)主持，並有多位民選官員到場參與。其中，州參議員卡範納(Brian Kavanagh)對亞平會全年的工作表達感謝。他說，會方在提供安全、經濟實惠的住房方面所扮演了「關鍵角色」，不僅直接惠及民眾，還在政策制定、民意收集等方面起到重要作用。

市議員利華娜(Carlina Rivera)也說，亞平會多年來在下東城等多地爭取可負擔住房，致力於協助社區成員獲得必要的代表和支持。她表示，將此組織視為重要的合作夥伴，並會在市議會內繼續支持其工作和使命。

活動中，亞平會亦向多位服務年限超過十年的優秀員工Nicolas Cosme、Hsueh Yan、Glenda Alvarez、Xiangmei Kuang、Andrew Shinn和Kenny Chen頒發表揚狀，其來自建築、小企業、物業維護等不同部門。到場的還有市主計長蘭德(Brad Lander)、州參議員劉醇逸(John Liu)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等。

參議員 華埠 曼哈頓

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