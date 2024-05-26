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堵車費將上路 恐惡化停車問題

記者高雲兒／紐約報導
專家表示，堵車費實施後曼哈頓60街以北的地區，停車位將變得更加稀缺，也讓曼哈頓的停車問題更加糟糕。(本報檔案照)
專家表示，堵車費實施後曼哈頓60街以北的地區，停車位將變得更加稀缺，也讓曼哈頓的停車問題更加糟糕。(本報檔案照)

紐約市堵車費實施在即，相關專家預測，不在中央商務區(CBD)收費區域內的曼哈頓60街以北地區，停車位將變得更加稀缺，也讓曼哈頓的停車問題更加糟糕，建議市府早做打算、緩解問題；同時，他們也認為部分公職人員可以任意停車的特權，令人不滿。

負責運營事務的副市長喬西(Meera Joshi)此前要求市交通局，就堵車費進行對停車影響的研究，並將根據研究，視情況對邊界區域和市內其他區域的停車規則進行調整。市交通局發言人巴隆(Vincent Barone)說，這項研究將在實施堵車費後的18個月內公布，並將對實施前後的停車狀況進行評估。

洛杉磯加大(UCLA)城市規畫教授舒普(Donald Shoup)認為，即使沒有堵車費計畫，在曼哈頓停車已經是一個「噩夢」。他認為可以採取一些創新措施，如可以街道停車僅限每次兩小時，且按市場價格收費，並利用這筆收入為社區居民提供免費交通卡等服務，或開發僅限居民使用的停車許可證。或者，像加州和華府一樣，要求提供停車補貼的雇主，為那些免費停車但選擇不開車的員工提供同等的現金補貼。

舒普表示，他預計居民會試圖在60街以北的曼哈頓尋找免費停車位，屆時，一些停車場的價格可能會上漲，停車位將變得更加稀缺；但在收費區內或其他地方的價格可能會下降。

亨特學院城市研究教授的施瓦茨(Samuel Schwartz)表示，在新加坡、倫敦、香港等已經實施擁堵費的城市，80%到85%的駕車者仍然會進入收費區。他表示，大都會運輸署(MTA)對曼哈頓的預測也類似，預計大多數居民預計仍會繼續駕車進入收費區。

另一方面，他表示有部分公務人員利用職務之便、濫用公務車牌免費在街上停放私人車輛，因此擔心政府工作人員會使用一些合法性可疑的停車許可證開車進城，並在上城、下城或任何地方停車，「為什麼我們有這麼一群特權人士享有免費停車，他們甚至不用為此繳稅？」

曼哈頓 堵車費 洛杉磯加大

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