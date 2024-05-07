社區機構5/9免費發放防身噴霧

「華埠街區觀察」團隊將為有通勤需求的亞裔女性免費發放防身用的胡椒噴霧。(陳家齡提供)

曼哈頓華埠 的社區機構「華埠街區觀察」(Chinatown Block Watch)將於9日(周四)晚間在華埠知名的亞裔 主題書店「Yu & Me」為有通勤需求的亞裔女性免費發放防身用的胡椒噴霧，旨在幫助她們提升面對仇恨犯罪 時的自衛能力。

「華埠街區觀察」發起人陳家齡介紹，雖然現在主流輿論場已很少再提起針對亞裔的仇恨犯罪，但隨機襲擊事件仍然層出不窮，他引用媒體報導稱，僅在今年前四個月內，紐約市就有50名女性遭遇了無端襲擊。而亞裔女性由於平均身材較為嬌小，因此更容易成為襲擊者的目標。輕便的胡椒噴霧有利於幫助力量處於弱勢的女性擁有更強的防身和反擊能力，因此他希望能讓更多有需要的人擁有這項能力。

「華埠街區觀察」成立於2020年，旨在為深受仇恨犯罪之苦的亞裔市民提供援手。2022年，該機構就募捐到了共3500支胡椒噴霧並發放給社區。陳家齡介紹，本次發放活動共準備了125支噴霧。此後，他還會根據社區需求和反饋考慮何時會發放下一批，下一批發放預計會在與華埠相鄰的下東城(Lower East Side)。此外，他也會與其他一些線上企業合作，主要他們的年輕亞裔女性用戶群。

陳家齡表示，與退休人群相比，每天需要在地鐵和街道上通勤的年輕上班族對防身工具有更緊迫的需求，而女性又比男性更容易受到襲擊。因此，他會將有限的資源集中分配給最有需求的人。他強調，所有用於購置胡椒噴霧的資金全部來自私人捐贈，沒有使用任何政府或官方資源。

活動時間為5月9日晚7時，地點曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)44號「Yu & Me」書店。先到先得，發完為止。