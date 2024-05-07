法官王怡芳 獲SOAFO頒年度人物獎

皇后區刑事法官王怡芳(Frances Wang)榮獲年度人物獎。(取自台美史料中心)

亞裔 聯邦官員協會(Society of Asian Federal Officers，SOAFO)3日晚在曼哈頓華埠，舉行第33屆頒獎禮暨獎學金宴會，皇后區 刑事法官王怡芳(Frances Wang)榮獲年度人物獎，聯邦檢察官吳佳妮(Genny Ngai)榮獲年度檢察官獎。

市長亞當斯(Eric Adams)出席宴會，他表示，「公共安全是繁榮的先決條件，也是良好政府和生活品質的基本要求。我們非常感謝勇敢的聯邦執法專業人員，他們為確保我們的安全並維護我們平等和正義的基本原則，做出了不懈的努力。我期待亞裔聯邦官員協會將透過多種方式，繼續提升我們這個國際大都市及其他地區各種背景的人們的水平，並團結起來為每個人打造一個更美好、更光明、更安全的未來。」

皇后區刑事法官王怡芳(Frances Wang)榮獲年度人物獎。(取自法律界女性組織Her Honor Mentoring)

榮獲年度人物獎的王怡芳，父母來自台灣，她出生於新加坡 ，曾在伊朗、台灣和沙烏地阿拉伯等多國生活過，1984年定居紐約皇后區。

王怡芳於2016年12月首次被任命為臨時民事法院法官，並被分配到布朗士刑事法院任職。她是第一位被市長任命擔任刑事法庭法官的台灣裔。2021年12月，王怡芳晉升為皇后區最高法院刑事法官，擔任代理法官。王怡芳曾被任命主持「槍枝倡議」法庭部分的聽證與審判。

聯邦檢察官吳佳妮榮獲年度檢察官獎。吳佳妮是紐約東區美國檢察官辦公室的助理美國檢察官。吳佳妮負責調查並起訴了各類案件，涉及銀行和電匯、證券和醫療保健詐欺、企業和個人洗錢、性交易、毒品販運和敲詐勒索以及有組織的幫派犯罪等。