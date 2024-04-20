第二屆身心康泰同樂日26日登場 鄭端欣分享照顧者須知

美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)聯合大學睦鄰之家(University Settlement)，於曼哈頓下東城舉行第二屆「身心康泰同樂日」啟動儀式。(記者范航瑜／攝影)

美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)近日聯合大學睦鄰之家(University Settlement)，於曼哈頓下東城舉行第二屆「身心康泰同樂日」啟動儀式，宣布活動將於26日(周五)舉辦，屆時將邀請格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞洲精神病學項目委員會主席鄭端欣博士開設講座。

美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)聯合大學睦鄰之家(University Settlement)，於曼哈頓下東城舉行第二屆「身心康泰同樂日」啟動儀式。(記者范航瑜／攝影)

當天的儀式在睦鄰之家豪斯頓社區中心舉行，美亞共同促進會董事任詩雅表示，每年5月是心理健康 意識關注月，心理健康與身體健康之間存在密切的關係。「一個健康的人，不僅在身體方面是健康的，在心理方面也應是健康的。心理健康會影響家庭的和睦，社會的和諧，」任詩雅表示。

格雷西廣場醫院代表陳舜玲表示，亞裔 社區的心理健康尤其值得關注，為此，格雷西廣場醫院設有亞裔專科。「我們了解到很多華埠 居民很害怕去到精神科，我們專門開設了亞裔專科，為患者提供母語服務，包括粵語和國語，甚至細到台山話等等，」她介紹道。

任詩雅介紹，此次活動邀請多個紐約市政府機構、社區非營利團體、醫療健保機構共同參與，鄭端欣博士在現場將舉辦「心理健康 - 照顧者須知」講座。除了專家學者的講解和互動、身心健康資訊分享外，現場還將有禮品贈送與幸運抽獎等環節。

出席啟動儀式的嘉賓還有州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室社區聯絡員葉海帆(Fannie Ip)、國會眾議員高德曼(Dan Goldman)辦公室社區服務處主任葉凌霞，以及來自華埠退休居民社區服務、阿茲海默症關愛服務、和諧家庭協進會、王嘉廉社區醫療中心、第一保健、真愛護理公司以及華人策劃協會的代表等。

「身心康泰同樂日」將於26日(周五)上午9時30分至中午11時30分，於大學睦鄰之家豪斯頓社區中心舉辦。本次活動門票免費，總計150張，將從22日(周四)起開始派發，每人最多可領取本人門票一張和代他人領取門票一張，活動及門票領取地點地址是包厘街(Bowery)273號，電話為(212)475-5008。