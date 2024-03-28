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貨船撞斷大橋釀意外 紐約有充分預警措施

記者胡聲橋╱紐約報導
大型貨輪經常通過的維拉札諾大橋。(記者胡聲橋╱攝影)
大型貨輪經常通過的維拉札諾大橋。(記者胡聲橋╱攝影)

馬里蘭州巴爾的摩的基伊橋(Francis Scott Key bridge)被貨船「達利號」(DALI)撞斷，造成至少六人死亡，而紐約市擁有更多複雜水道及橋梁，若發生類似意外，後果不堪設想；對此相關單位表示，紐約有充分的預警措施，不太會發生類似災難。

紐約市五大區共有14座橋梁，此外在一些較小的水道上，還有一些跨河大橋，對此市交通局表示，像「達利號」這樣的大型貨船不允許在哈德遜河或東河上行駛，這意味著布碌崙(布魯克林)大橋和皇后區大橋等地標性橋梁不會受到類似傷害。

由拖船牽引的駁船確實經常從東河和哈德遜河上的橋下通過，但這些橋梁都設計有較大的混凝土基座防止碰撞，而其他河道橋梁的基座上都有護舷系統。交通局還強調，指揮拖船的司機都經過非常嚴格的訓練和測試，能確保船隻安全通過。

不過，紐約東河以前確實發生過船橋碰撞事件。去年7月，一艘貨船上裝載的起重機，撞上了布碌崙(布魯克林)大橋外圍框架，撞斷了一條工字梁，但大橋沒有受到結構性損害。2014年，因為漲潮，一輛貨櫃船的上沿擦到了布碌崙大橋，也沒有造成嚴重損壞。

連接布碌崙和史泰登島的維拉札諾大橋(The Verrazzano Bridge)橫跨紐約港入口，大型船隻往來頻繁。該大橋的基座周圍有大型的岩石島，航行中的船隻在撞擊大橋基座之前，就會擱淺在岩石島上。紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)還表示，像「達利號」那麼大的貨輪在通過維拉札諾大橋時，總是會有至少四艘拖船在橋下引導，幫助導航。

大型船舶通常停靠在新州的紐瓦克港(Port Newark)和伊麗莎白港務局海運碼頭(Elizabeth Port Authority Marine Terminal)，以及史島的胡克海運碼頭(Howland Hook Marine Terminal)。進出這些港口需要通過維拉札諾大橋和貝玉揚橋(Bayonne Bridge)。提高貝玉揚橋淨空高度的工程已於2019年完成，而且大橋的基座離航道很遠，還有護舷系統加固，大型貨櫃船可以在橋下安全通過。

布碌崙 維拉札諾大橋 紐約市

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