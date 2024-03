貨船撞斷大橋釀意外 紐約有充分預警措施

大型貨輪經常通過的維拉札諾大橋。(記者胡聲橋╱攝影)

馬里蘭州巴爾的摩的基伊橋(Francis Scott Key bridge)被貨船「達利號」(DALI)撞斷,造成至少六人死亡,而紐約市 擁有更多複雜水道及橋梁,若發生類似意外,後果不堪設想;對此相關單位表示,紐約有充分的預警措施,不太會發生類似災難。

紐約市五大區共有14座橋梁,此外在一些較小的水道上,還有一些跨河大橋,對此市交通局表示,像「達利號」這樣的大型貨船不允許在哈德遜河或東河上行駛,這意味著布碌崙 (布魯克林)大橋和皇后區大橋等地標性橋梁不會受到類似傷害。

由拖船牽引的駁船確實經常從東河和哈德遜河上的橋下通過,但這些橋梁都設計有較大的混凝土基座防止碰撞,而其他河道橋梁的基座上都有護舷系統。交通局還強調,指揮拖船的司機都經過非常嚴格的訓練和測試,能確保船隻安全通過。

不過,紐約東河以前確實發生過船橋碰撞事件。去年7月,一艘貨船上裝載的起重機,撞上了布碌崙(布魯克林)大橋外圍框架,撞斷了一條工字梁,但大橋沒有受到結構性損害。2014年,因為漲潮,一輛貨櫃船的上沿擦到了布碌崙大橋,也沒有造成嚴重損壞。

連接布碌崙和史泰登島的維拉札諾大橋 (The Verrazzano Bridge)橫跨紐約港入口,大型船隻往來頻繁。該大橋的基座周圍有大型的岩石島,航行中的船隻在撞擊大橋基座之前,就會擱淺在岩石島上。紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)還表示,像「達利號」那麼大的貨輪在通過維拉札諾大橋時,總是會有至少四艘拖船在橋下引導,幫助導航。

大型船舶通常停靠在新州的紐瓦克港(Port Newark)和伊麗莎白港務局海運碼頭(Elizabeth Port Authority Marine Terminal),以及史島的胡克海運碼頭(Howland Hook Marine Terminal)。進出這些港口需要通過維拉札諾大橋和貝玉揚橋(Bayonne Bridge)。提高貝玉揚橋淨空高度的工程已於2019年完成,而且大橋的基座離航道很遠,還有護舷系統加固,大型貨櫃船可以在橋下安全通過。