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法拉盛商改區攜市警 開自衛防身課

記者高雲兒╱紐約報導
課程導師Michael Ro演示如何自衛。(記者高雲兒╱攝影)
課程導師Michael Ro演示如何自衛。(記者高雲兒╱攝影)

為幫助皇后區法拉盛商家提升安全感、在罪案發生時免受傷害，管轄法拉盛的市警109分局和法拉盛商業改進區(Flushing BID)在27日宣布，將於近日開展免費自衛課程，幫助提升社區安全。

法拉盛商改區共同主席李德怡說，疫情以來，法拉盛商家面臨商業盜竊、遊民問題以及青少年犯罪、警方響應延遲等挑戰，嚴重干擾日常運營，導致許多商家都不再感到安全；鑒於此，商改區將與109分局合作，開設系列免費自衛課程，旨在支援所有需要的法拉盛商家和員工。

商改區執行主任余鈿崧說，法拉盛不少商家已經自僱保全，「但還有很多小商家請不起保全，所以希望這個課程幫助到他們」；他希望法拉盛能夠恢復到昔日夜晚繁榮的景象，晚上9時以後也能人潮湧動。

在這些課程中，參與者將學習如何通過強化身體、學習不同的手部技巧、踢擊技巧、抓握防禦等，來處理可能發生的各種情況，以更好地保護自己；此課程導師是擁有16年跆拳道和自衛經驗的韓裔專業武術家Michael Ro，他呼籲民眾一定要堅持練習，才能快速掌握要素。

109分局社區事務聯絡官黃凌欽則再次介紹「非法侵入商家通知」(Merchants Trespass Notice)效果顯著，提醒未註冊的商家可加緊註冊；他和余鈿崧表示，為了讓該項目更好實施，正在聯繫皇后區地區檢察官辦公室，擬允許商家張貼參加該項目的貼紙，同時給予商家派發「非法侵入商家通知」的權力，如警察未及時到場，商家也擁有此人曾騷擾店面的紀錄。

自衛課程從4月3日起至6月5日，時間為每周三下午5時至6時，郵編為11354和11355的法拉盛市中心商家和員工，可以在flushingbid.com上報名參加。參與者需要在參加前簽署免責聲明。

市警109分局和法拉盛商改區27日宣布，將於近日開展免費自衛課程，幫助提升社區安...
市警109分局和法拉盛商改區27日宣布，將於近日開展免費自衛課程，幫助提升社區安全。(記者高雲兒╱攝影)

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