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反遊民所 華裔官員等遭網路攻擊

記者高雲兒╱紐約報導
莊文怡的發文底下，引來不少反對者的留言。(X截圖)
莊文怡的發文底下，引來不少反對者的留言。(X截圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社近萬民眾，上街抗議在86街建設遊民所，包括民選官員、社區人士出席，但近日在社群網站上，這些帶頭者卻遭受網路攻擊，其中還有不少網民針對人身及種族攻擊。

本月16日，近萬名以華人為主的民眾，在州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡的帶領下，抗議市府將於86街興建遊民所；據了解，遊民所開發商目前已向市樓宇局提交文件，要求在86街2501號建一棟擁有32間客房並附帶設施的酒店，計畫容納150名單身男性，其中許多人可能患有毒癮或心理健康問題。

莊文怡在社群網站X(前推特)發布集會視頻，短短幾天吸引700多萬人觀看，轉發超過2000次，不過卻收到不少反對聲音；其中一條留言指：「難道那些從事繁重體力勞動和自殺率最高的男人得不到庇護嗎？」，另一條留言則反問反對遊民所，那這些遊民應該如何安置？

當日未能前往現場的華裔人士臧東慧，也在個人的X上發表集會視頻以表支持，短短三天就144萬人查看，500多條評論，其中反對者眾，甚至還有網民謾罵和進行人身及種族攻擊；而在集會當天留下聯繫電話的寇頓幕僚長賀立寧，也被無數電話騷擾和攻擊。

莊文怡表示，很多反對者根本不了解社區現狀，「他們不知道遊民所會建在學校和公園附近，他們也不知道紐約市府根本沒有諮詢當地的居民意見」；她補充，遊民所並不能在根本上解決遊民的問題，「我們要建立更多真正可以負擔的住房，並且幫他們找工作，想辦法幫助他們。」

臧東慧也表示，遊民所近年愈建愈多，且對附近治安帶來威脅，「我們現在需要一個更有創意的更全面的方法，來幫助遊民自力更生。」

對遭受的指責和攻擊，這些華裔人士都表示早有預料；莊文怡說，會繼續抗爭，並不會因為謾罵攻擊屈服；臧東慧則回應，這反而代表活動影響力巨大，「尤其是很多人會覺得建立遊民所是理所當然的事情，不會去思考到底它是不是個有效的手段」。他也呼籲更多華人在社群網站X上發聲。

布碌崙班森賀社區日前抗議興建遊民所，多名華裔人士和民選官員遭遇網絡攻擊。圖為莊文...
布碌崙班森賀社區日前抗議興建遊民所，多名華裔人士和民選官員遭遇網絡攻擊。圖為莊文怡在X上發表的內容。(X截圖)
布碌崙班森賀社區日前抗議興建遊民所，多名華裔人士和民選官員遭遇網絡攻擊。圖為臧東...
布碌崙班森賀社區日前抗議興建遊民所，多名華裔人士和民選官員遭遇網絡攻擊。圖為臧東慧在X上發表的內容。(X截圖)

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